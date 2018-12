Il segretario alla Difesa Mattis si dimette per i dissidi con Trump

Il segretario alla Difesa Mattis si è dimesso per i dissidi con Trump : Il segretario alla Difesa americano, James Mattis, ha presentato le proprie dimissioni ieri, giovedì 20 dicembre, ventiquattro ore dopo che il presidente Donald Trump aveva annunciato la sua intenzione di ritirare le truppe dalla Siria. Ecco il testo della lettera che Mattis ha inviato al presidente

F35 - il sottosegretario alla Difesa Tofalo (M5s) : “Tecnologia ottima - non possiamo rinunciarvi. In Italia se ne parla in maniera distorta” : “In Italia, in questi anni, se n’è parlato in maniera distorta. Il programma F-35, che ormai è avanti e c’è da oltre 20 anni, a differenza di quanto spesso qualcuno ha detto, è un aereo che ha un’ottima tecnologia, forse la migliore al mondo in questo momento”. Parola del sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, esponente del M5s. Che proprio sugli F-35, durante il convegno alla Camera dal titolo Difesa ...

La virata M5S (anche) sugli F-35. Il sottosegretario Tofalo : "Non possiamo rinunciare alla sua tecnologia" : All'incontro "Difesa collettiva: le figure di vertice" al ministero della Difesa dopo oltre un'ora e mezza di dibattito con il presidente della Camera Roberto Fico, la ministra Elisabetta Trenta, il presidente della Scuola superiore della magistratura Gaetano Silvestri, il capo di Stato maggio della Difesa Enzo Vecciarelli, il sottosegretario Angelo Tofalo si fa scappare una frase che rivela una visione molto lontana da quanto il suo Movimento ...

Pd - il caso Umbria : boom di votanti alle primarie che incoronano segretario Bocci - vicino alla governatrice : Politica Congresso Pd, prova generale nelle regioni. I renziani vogliono la conta di GIOVANNA CASADIO

Clima : il segretario Generale ONU torna alla COP24 per incoraggiare un “esito positivo” : Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è tornato ieri alla conferenza COP24 sui cambiamenti Climatici a Katowice, in Polonia, nel tentativo di raggiungere un “esito positivo” di fronte alle divisioni su un documento finale. Guterres, che stava partecipando alla Conferenza sul Patto Globale per la migrazione, “farà tutto il possibile per incoraggiare gli Stati membri presenti a Katowice a muoversi verso un ...

Affitti non pagati - sfratto alla sede provinciale del Pd. Ma il segretario Costa : siamo ancora aperti : Partite le procedure di sfratto per il Pd napoletano. Stando ad alcuni dirigenti mercoledì scorso, nella sede di via Toledo, si è presentato l'ufficiale giudiziario per notificare l'obbligo di ...

Usa - si dimette il segretario alla giustizia Sessions. Arriva Whitaker - : La decisione Arriva il giorno dopo le elezioni di metà mandato. I rapporti con Trump si erano deteriorati fin dal marzo del 2017, quando il procuratore generale aveva rinunciato a supervisionare ...

Tre donne alla guida dei Radicali. Congresso elegge Silvja Manzi segretario : Silvja Manzi segretaria, Barbara Bonvicini presidente e Antonella Soldo tesoriera. Tutta al femminile la nuova dirigenza di Radicali Italiani che guiderà il movimento per i prossimi 12 mesi. "Per i Radicali non è novità, è successo altre volte in passato, ma è un caso perché noi non facciamo scelte di genere ma puntiamo sulla capacità e sulla passione delle persone che volgiono far politica", ...

Università Cattolica : Roma - lunedì colloquio sul Ssn con il sottosegretario alla Salute Bartolazzi per l'Opening evening dell'Altems : ... Rocco Bellantone, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica; Domenico Bodega, preside della Facoltà di Economia dell'Università Cattolica, e Fabrizio Vicentini, ...

Tofalo - un sottosegretario volante alla Difesa : ... mettendo la mia stessa vita in mano a chi ogni giorno difende gli interessi nazionali e rappresenta il Paese nel mondo', dice. Il salto da 4500 metri l'ha fatto in 'tandem', legandosi con un'...