Il ristorante che mancava in centro

Il ristorante degli Chef - Valter Di Cecco è il vincitore : E' Valter Di Cecco il vincitore de Il Ristorante degli Chef al termine della sua prima, tormentata, stagione. Il cooking show di Rai 2 ha mostrato fin da subito i suoi limiti, ma è stato (inutilmente) 'umiliato' da una doppia puntata finale che ha visto la messa in onda di semifinale e finale in una sola, lunga, #MaratonaRistorante per ridurre a 5 le settimane di trasmissione a fronte delle 6 previste.prosegui la letturaIl Ristorante ...

IL ristorante DEGLI CHEF - FINALE/ Diretta e vincitore : grande tifo per la concorrente Annalisa D'Incecco! : Il RISTORANTE DEGLI CHEF, la FINALE 18 dicembre, Raidue: sei CHEF si contendono il premio, un corso di alta formazione nella scuola Alma. Chi vincerà?

Il vincitore de Il ristorante degli Chef eletto alla presenza del cast del Paradiso delle Signore : anticipazioni 18 dicembre : Chi sarà il vincitore de Il Ristorante degli Chef? Questa è la domanda alla quale troveranno risposta i fan del programma di Rai2 che oggi, dalle 21.20 circa, si ritroveranno a gustare, è il caso di dirlo, la cavalcata finale. Lo speciale appuntamento con il finale della prima edizione italiana è previsto per oggi, martedì 18 dicembre, a pochi giorni dalla semifinale che ha visto l'eliminazione dell'amato Matteo con tanto di polemica sui ...

Laura Franchini - chi è?/ 'La passione per la cucina è nata dopo un incidente' - Il ristorante degli chef - : Laura Franchini in finale a 'Il ristorante degli chef': la concorrente toscana e la sua passione per la cucina, nata dopo un incidente.

Viviana Spagnuolo - chi è?/ 'Non chiamatemi chef - solo solo una spentolatrice' - Il ristorante degli chef - : Viviana Spagnuolo, finalista de Il ristorante degli chef: l'amore per la cucina e la grande bravura nell'abbinare ingredienti assurdi.

Il ristorante degli chef - finale/ Diretta e vincitore : Rocío Muñoz Morales e Martina Stella clienti : Il ristorante degli chef, la finale 18 dicembre, Raidue: sei chef si contendono il premio, un corso di alta formazione nella scuola Alma. Chi vincerà?