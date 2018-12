Il regalo dell' America all’Iran

Torino - che regalo per Belotti! La lettera della moglie : 'Ti proteggerò da ogni male' : Le persone rare, in quanto tali, vanno accolte con dolcezza, non sempre sono capite da tutti, sono per pochi, hanno un cuore troppo puro, troppo bello per essere sporcato dal mondo. Ti custodirò per ...

Vasco Rossi - regalo di Natale ai bambini dell’Ospedale di Bologna : Vasco RossiVasco RossiVasco RossiVasco RossiVasco RossiVasco RossiVasco RossiVasco RossiVasco RossiUn regalo di Natale speciale è arrivato in anticipo ai bambini ricoverati all’Ospedale Rizzoli di Bologna. Una sorpresa in carne ed ossa, che tutti – fino a quel momento – avevano visto soltanto in televisione: Vasco Rossi, che ha visitato i reparti di chemioterapia, ortopedia pediatrica e ortopedia oncologica della struttura. Come si ...

Su Amazon idee-regalo in pietra di Luserna della ditta di Barge che ha pavimentato il Louvre ad Abu Dhabi : Inaugurato nel novembre 2017 dopo un'attesa lunga dieci anni, il Louvre di Abu Dhabi progettato dall'architetto francese Jean Nouvel è stato il cantiere più grande al mondo. Costruito sul mare, ...

WWF Rimini - domenica pulizia della spiaggia : 'Facciamo il nostro regalo di Natale all'ambiente' : Nel mondo 700 specie marine sono minacciate dalla plastica!'. Info: Associazione WWF Rimini " Via del grano, 333 " Verucchio , RN, " cell. 328.2255883 " mail: wwfRimini@libero.it

Dji Mavic Pro - Bonus Cultura (con 75€ in regalo!) e accessori SanDisk : ecco le offerte Amazon della Settimana! : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le promozioni e le offerte Amazon della settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il gaming e la tecnologia in generale. Se volete altre offerte non dimenticatevi di aggiungere leggi di più...

Gift Box Voiello : il regalo per gli amanti della cucina...e dello chef Antonino Cannavacciuolo : Voiello ha pensato a un'idea regalo per gli amanti del mangiare bene. Per la prima volta, tutta la bontà della pasta Voiello...

Ciclismo – regalo di Natale commovente per Thomas : il britannico riceve un nuovo trofeo del Tour de France dopo il furto dello scorso ottobre [VIDEO] : Speciale sorpresa per Geraint Thomas questa mattina: consegnato un nuovo trofeo del Tour de France al britannico del Team Sky Domenica speciale per Geraint Thomas: il ciclista britannico del Team Sky ha ricevuto una fantastica sorpresa, un Regalo di Natale anticipato, inaspettato e graditissimo. Thomas è stato ospite di Sunday Brunch, un programma televisivo della BBC, durante il quale è stato incredibilmente sorpreso: il britannico ha ...

Fabio Rovazzi - il papà morto e il regalo toccante della mamma : la sua confessione : Fabio Rovazzi è il protagonista di questi ultimi mesi tra la sua nuova hit 'Faccio quello che voglio' e il programma 'Sanremo giovani' con Pippo Baudo. Intervistato da CHI con la mamma, scopriamo il ...

TIM regala buoni sconto per La Feltrinelli e Interflora a tutti i clienti : ecco l’ennesimo regalo di Natale dell’operatore : Anche voi state cercando di scegliere e acquistare i regali di Natale per i vostri amici, conoscenti, famigliari e per le vostre anime […] L'articolo TIM regala buoni sconto per La Feltrinelli e Interflora a tutti i clienti: ecco l’ennesimo regalo di Natale dell’operatore proviene da TuttoAndroid.

Favola della domenica – Un regalo di Natale : C’erano una volta due fratelli, Violetta e Cesarino. A causa di un incidente, anni prima, avevano perduto la capacità di parlare. Due medici logopedisti, di nome Ramo e Remo, li avevano curati per un certo tempo. Poi, erano andati a lavorare in un luogo lontano. A dicembre, i ragazzini inviarono una lettera a Babbo Natale per chiedere l’indirizzo della località dove si erano trasferiti i due insegnanti per poterli raggiungere. Erano gli unici, ...

Francesco Monte - omaggio dal GF Vip : toccante regalo della produzione : Francesco Monte, arriva l’omaggio dal Grande Fratello Vip: toccante regalo della produzione Il Grande Fratello Vip sta giungendo al termine e, a questo punto, si può senz’altro dire che Francesco Monte è stato uno dei protagonisti indiscussi del reality, nel bene e nel male. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato chiacchieratissimo e divisivo: […] L'articolo Francesco Monte, omaggio dal GF Vip: toccante regalo della ...

Alexa il regalo di Natale cosa c’è nel calendario dell’avvento? : Il migliore regalo di Natale si cchiama Alexa Amazon Ecco che cosa mettere sotto l'albero di Natale quest'anno. Il più bel regalo tecnologico da fare a Natale.

Bertolucci - Madia : 'Conoscerlo è stato un regalo della vita' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Black Friday - Greenpeace porta un pacco regalo di rifiuti in centro a Milano : “Simbolo della cultura usa e getta” : Un enorme pacco regalo composto da rifiuti recuperati in plastica usa e getta: con questa installazione, comparsa questa mattina in centro a Milano, Greenpeace protesta contro il Black Friday. Sul fiocco che chiude il pacco, posizionato in corso Vittorio Emanuele, una delle vie dello shopping milanese, c’è scritto ‘il regalo che il pianeta non vuole’, mentre alcuni volontari reggono cartelli che dicono ‘Il pianeta non è ...