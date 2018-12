Il Parlamento voterà una manovra che non ha letto

Russia-Ucraina - scontro in mare tra navi : sale tensione. Il Parlamento voterà se introdurre legge marziale. Proteste a Kiev : Un ‘viaggio’ che secondo i russi non era stato autorizzato e riesplode la tensione tra Mosca e Kiev, con battaglia in mare, servizi segreti in azione e caccia che si levano in volo. Nella giornata di domenica alcuni vascelli della Marina russa e ucraina si sono scontrati a causa del tentativo, da parte di questi ultimi, di forzare il passaggio nello Stretto di Kerch, il tratto di mare che separa la penisola della Crimea dalla Russia ...