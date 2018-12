Il paradosso dei precari che dovranno aiutare i disoccupati a trovare lavoro

Anpal - la protesta dei lavoratori dei centri per l’impiego : “Noi precari collochiamo disoccupati - basta”. “È un paradosso” : “Basta operatori precari che ricollocano disoccupati”, con questo slogan un gruppo di lavoratori dell’Anpal ha interrotto un workshop sulle politiche attive al Cnel. Un flash mob pacifico: cartelloni, fogli di protesta e una lettera per il sottosegretario al Lavoro, Claudio Cominardi, per chiedere la stabilizzazione di 654 precari dell’Anpal servizi – il 60% del totale dei lavoratori. L’azienda ...