Il papà di Belen torna a casa dopo il ricovero

Belen - Cecilia e Jeremias ritrovano il papà Gustavo dopo il ricovero : Belen Rodriguez e la cena natalizia con la famiglia: come sta Gustavo Belen ha organizzato ieri sera una cena natalizia anticipata insieme a tutta la sua famiglia. Insieme a lei c’erano ovviamente tutti i componenti della famiglia più chiacchierata del momento: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Jeremias Rodriguez, la mamma Veronica e anche il papà Gustavo. L’uomo, che è stato protagonista di uno spiacevole evento questa settimana, ...

Il papà di Belen in stato di agitazione : spunta il video - il racconto di Parpiglia : Belen Rodriguez e l’episodio che ha visto coinvolto il padre nella sua casa di Milano: spunta il video dell’accaduto, il racconto del giornalista Gabriele Parpiglia L’episodio che ha visto coinvolto il padre di Belen Rodriguez a Milano ha fatto il giro del web e non solo (LEGGI QUI). Gustavo Rodriguez è stato sorpreso in stato di agitazione nella sua casa milanese e per questo soccorso da un’ambulanza che ha ...

Dopo il ricovero del papà - Belen torna in pubblico : prima con Stefano poi ad un gala : Quello che è successo a suo padre Gustavo, sembra non aver fermato la vita frenetica di Belen Rodriguez. Proprio nel giorno in cui tutti i siti hanno riportato il gossip sul ricovero dell'argentino Dopo uno sfogo che ha avuto dal balcone, la soubrette è riapparsa in pubblico in due occasioni molto speciali. Nel pomeriggio, la 34enne ha partecipato alla recita di Natale del figlio Santiago assieme all'ex marito Stefano De Martino; mentre la sera, ...

Belen Rodriguez - il papà Gustavo fuori controllo a Milano : «Urla e lancia oggetti dal balcone» - le telefonate al 112 : «Urlava e lanciava oggetti dal balcone»: Gustavo Rodriguez, il padre di Belen Rodriguez e di Cecilia, due giorni fa avrebbe seminato il panico in pieno centro a Milano, nel...

Il papà di Belen in ospedale : la polizia l'avrebbe ritrovato in uno stato d'alterazione : Su tutti i siti web di gossip e televisione non si fa altro che parlare della notizia che riguarda il papà di Belen Rodriguez, il quale sarebbe stato ritrovato in un forte stato confusionale, al punto da rendere necessario il suo trasporto in ospedale attraverso la polizia. La notizia, riportata stamattina anche dal Corriere della Sera, al momento non trova un effettivo riscontro da parte dei membri di casa Rodriguez, i quali per il momento ...

Paura per Belen Rodriguez : papà Gustavo ricoverato in stato di fortissima alterazione : Gustavo Rodriguez, padre di Belen, è finito al centro del gossip per un episodio accaduto domenica 16 dicembre a Milano. Come raccontano tutti i siti d'informazione in queste ore, l'argentino è stato portato via da un'ambulanza dopo che alcuni passanti hanno chiamato le Forze dell'Ordine per denunciare il lancio di oggetti che l'uomo stava facendo dal balcone della casa di sua figlia. Si dice che i medici abbiano preferito effettuare dei ...

Il papà di Belen Rodriguez in ospedale - i vicini : 'Gridava e gettava cose dal balcone' : Agitazione a casa Rodriguez: Gustavo Rodriguez, papà della famosa showgirl argentina Belen, è stato condotto in ospedale in "forte stato d'alterazione" dopo essere stato sorpreso a gridare e lanciare cose dal balcone. I vicini hanno sentito le urla e gli schiamazzi ed hanno immediatamente contattato i carabinieri che si sono prontamente presentati sul luogo ed hanno scelto di condurre l'uomo in ospedale nel tentativo di calmarlo. Caos nella vita ...

Gustavo Rodriguez - papà di Belen 'fuori di testa' : portato in ospedale : Suona chitarra e violino e spesso improvvisa spettacoli durante gli shooting fotografici delle figlie Belen e Cecilia. È stato spesso ospite di trasmissioni televisive, dal Festival di Sanremo al ...

Belen Rodriguez - il papà Gustavo impazzisce/ Lancia oggetti dalla finestra - trasportato di forza in ospedale : Il papà di Belen Rodriguez, Gustavo, impazzisce: urla e Lancia oggetti dal balcone. I medici dell'ambulanza decidono di portarlo in ospedale.

Belen Rodriguez - il papà Gustavo in ospedale : "Urla e lancio oggetti da un balcone" : E' stata battuta, qualche ora fa, dai vari organi di stampa, la notizia di un episodio accaduto, a Milano, in una zona molto chic, Brera. Il papà di Belen Rodriguez, Gustavo, come riporta il Corriere della Sera, ha raccolto il racconto di alcuni passanti, preoccupati per le forti urla ed il lancio di oggetti da un balcone. Si legge la ricosruzione dei fatti: In pochi secondi sono arrivate alcune volanti della polizia e un’ambulanza: ...

Belen Rodriguez - il papà Gustavo fuori controllo a Milano. Telefonate al 112 : «Urla e lancia oggetti dal balcone» : «Urlava e lanciava oggetti dal balcone»: brutta disavventura per Gustavo Rodriguez, papà della showgirl Belen Rodriguez e di Cecilia, che due giorni fa ha seminato il...

Gustavo Rodriguez - papà di Belen “fuori di testa” : portato in ospedale : Se la notizia fosse confermata, non sarebbe un Buon Natale quello che si apprestano a passare i Rodriguez. Secondo la notizia riportata dal Corriere e rilanciata da altri quotidiani, Gustavo, papà di Belen, Cecilia e Jeremias, sarebbe stato portato in ospedale in evidente stato di alterazione. L’uomo avrebbe cominciato a urlare e lanciare oggetti dal balcone a Brera, dove abita, tanto da richiedersi l’intervento della polizia che ...

Belen Rodriguez : papà Gustavo semina panico urlando e lanciando oggetti dal balcone : Un uomo fuori controllo che urlava e lanciava oggetti da un balcone. Siamo in uno dei palazzi più belli nel cuore storico di Brera, l’elegante quartiere nel cuore del centro storico di Milano. Intorno alle 16 di domenica 16 dicembre sono arrivate numerose telefonate al 112. telefonate che riguardavano Gustavo Rodriguez, padre della showgirl argentina Belen Rodriguez. In pochi minuti, alcune volanti sono intervenute sul posto insieme ad ...

Belen Rodriguez : papà Gustavo semina panico urlando e lanciando oggetti dal balcone : Un uomo fuori controllo che urlava e lanciava oggetti da un balcone, in uno dei palazzi più belli nel cuore storico di Brera: ecco il contenuto delle segnalazioni arrivate al 112 attorno alle 16 di domenica e che riguardavano Gustavo Rodriguez, padre della showgirl Belen Rodriguez. In pochi minuti, alcune volanti sono intervenute sul posto insieme ad un'ambulanza. Lo riporta il Corriere della Sera.Nessun ferito e nessuna persona in ...