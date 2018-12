“Il pandoro è senz’anima come il Pd | il panettone invece è saporito come il M5S” | bufera

meteoweb.eu

: .@alessiarotta che fai, polemica? Ma dai, su, lascia perdere il #Pandoro: preoccupati del panforte visto che sei st… - MFantinati : .@alessiarotta che fai, polemica? Ma dai, su, lascia perdere il #Pandoro: preoccupati del panforte visto che sei st… - dellorco85 : Il massimo della diatriba politica su manovra e operato del Governo è l'attacco al ministro dopo una battuta sul… - HuffPostItalia : Per Melegatti è il Natale del riscatto: torna il celebre pandoro dopo il rischio fallimento -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) “Trapreferisco il primo tutta la vita, perché il, diciamolo, è senz’anima secondo me. Un po’il Pd… sì, senza sostanza. Che quando lo mangi ti rimane un po’ pesante…“. Le parole del ministro della Salute Giulia Grillo, ospite della trasmissione radiofonica “Un giorno da Pecora” su Rai Radio 1, hanno sollevato un polverone e scatenato unainaspettata. Secondo Grillo il, “è più simile al M5S, è più…“. Ma il Veneto, patria del, non ci sta e difende il proprio prodotto tipico natalizio: persino il sottosegretario alla P.A. Mattia Fantinati, veronese, e anche compagno di partito della Grillo, ha replicato su Twitter: “Cara Giulia, avrai mangiato qualchetarocco, ma non ti preoccupare. Quando verrai a Verona saremo felicissimi di ...