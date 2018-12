Il Natale delle stelle | i regali fashion per i Pesci

Il calendario delle partite : un Natale di calcio : Per la prima volta nella storia, anche il campionato italiano andrà in scena a Santo Stefano: Sono tre le date da segnare in rosso sul calendario: 22, 26 e 29 dicembre, con la Serie A in campo per le gare degli ultimi tre turni del girone di andata. In totale, 21 incontri (su 30) tutti da vivere, tra cui i top match Milan-Fiorentina (22/12, alle 15) e Inter-Napoli (26/12, ore 20.30).Premier League e Bundesliga: tutte le partite ...

Niente cartelle a Natale : Agenzia delle Entrate sospende le notifiche fino al 6 gennaio : Dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, l'invio di cartelle esattoriale ai contribuenti sarà sospeso "con l’obiettivo di evitare disagi ai contribuenti in questo periodo particolare dell’anno. Nelle due settimane di sospensione era previsto l’invio di quasi 268mila atti che resteranno invece 'congelati' ad eccezione di quelli inderogabili", spiega Agenzia delle Entrate - Riscossione.Continua a leggere

Il calendario delle partite e degli speciali su Sky Sport : un Natale di calcio - e non solo - : Ogni sera in studio si alterneranno ospiti del mondo del calcio e dello spettacolo per raccontare storie e protagonisti del mercato. calcio, ma non solo: tutto il tennis, golf, rugby di Sky Sport ...

Il Natale con «gli occhi lucidi» delle famiglie del Ponte Morandi : Ponte Morandi, a Natale tra nostalgia e buone notizie

Previsioni Meteo Natale - l’Anticiclone delle Azzorre porterà sole e caldo anomalo : oltre +20°C in Sardegna e Sicilia : Previsioni Meteo Natale – Mentre il Nord Italia si prepara a vivere stasera un’altra importante nevicata, al Centro/Sud è tornato a splendere il sole con temperature in sensibile aumento. Così già stamattina la colonnina di mercurio ha raggiunto valori particolarmente miti soprattutto in Sicilia (fino a +18°C) e in Calabria e Sardegna (fino a +17°C). E’ soltanto un piccolo assaggio del caldo anomalo che accompagnerà il weekend ...

Quanto può essere pericoloso un albero di Natale? Un video mostra i rischi delle feste : La Commissione per la sicurezza dei prodotti degli Stati Uniti ha diffuso sul profilo Twitter un video che mostra gli effetti degli incendi su un albero di natale secco e su uno ben innaffiato. “Un albero secco brucia più velocemente di un quotidiano. Assicurati che il tuo albero sia ben innaffiato” L'articolo Quanto può essere pericoloso un albero di Natale? Un video mostra i rischi delle feste proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Natale delle stelle : i regali (fashion) per l’Acquario : Van Cleef & ArpelsReplayREDValentinoGiuliana Mancinelli BonafacciaThe CoatThe Great FrogSmarteezAlysiTbilisiPierre MantouxArte FactaSouliers MartinezThom Browne Isabelle BlancheMoschinoHavaianasConvers x ShrimpsStudio 1064& Other StoriesSaragiuntiPumaVictoria BeckhamGU_DEOGMAirEyeWearBamford Watch DepartmentDadhai by Roberta CamerinoGiulia RositaniShirtaporterRivieras Leisure Shoes «L’Acquario è il più anticonformista fra i segni ...

A TRAPANI - POSTE ITALIANE RINNOVA LA TRADIZIONE DELLE LETTERINE A BABBO Natale- : Una speciale cassetta natalizia nell'ufficio postale di TRAPANI Centro, Piazza V.Veneto dedicata agli alunni della scuola elementare Giovanni Verga Palermo 17 dicembre 2018 – Anche quest'anno torna la ...

Oroscopo delle feste - le previsioni per la settimana di Natale : Gemelli e Leone mondani : Scopriamo l’Oroscopo delle feste 2018 con le previsioni zodiacali per la settimana di Natale e i consigli delle stelle su cosa indossare e dove passare le festività. Mentre la luna sarà malinconica per il Cancro, lusso e opulenza caratterizzeranno le feste del Leone. Partenze in vista e abbuffate per Sagittario e Toro e tante altre novità per gli altri segni. Serenità per l’Ariete, Gemelli mondano Tanta serenità per le feste per il segno ...

Natale - il “lato oscuro” delle feste : troppo cibo - stress da regali - pranzi interminabili : Ormai ci siamo, tra pochi giorni è Natale! Un momento di serenità prima di iniziare un nuovo anno. Ma siamo sicuri che sia sempre così? Le immancabili scorpacciate, unite allo stress organizzativo delle feste, possono mettere a dura prova il nostro benessere. Cosa possiamo fare per evitare i piccoli malanni «guasta-feste»? Gli esperti di Assosalute (Associazione nazionale farmaci di automedicazione, che fa parte di Federchimica) hanno redatto un ...

Calendario Serie A calcio - si gioca anche durante le feste di Natale! Programma date e orari delle partite - come vederle in tv e streaming : La Serie A 2018-2019 non va in vacanza. Quest’anno infatti le ultime tre giornate del girone di andata del massimo campionato nazionale di calcio si giocheranno durante le festività natalizie, mentre la pausa invernale sarà spostata nella prima parte del mese di gennaio. Si comincia quindi sabato 22 dicembre con 17a giornata, si prosegue mercoledì 26 dicembre con la 18a giornata e si chiude sabato 29 dicembre con la 19a giornata. Il ...

Il Natale delle stelle : i regali (fashion) per il Capricorno : Catherine ZoraidaStella McCartneyTopshopShmelevskyTod'sTitì MilanoAnna QuanZanellatoHerschel SupplyPaul SmithPellicoRay-BanSfizioStroiliMalone SouliersBallantyneKate by LaltramodaH&MProenza SchoulerDrumohrDelvauxMuehlbauerCHiEEtroAlexander McQueenNine in the MorningAlexandre BirmanNanushkaBirkenstockZaraSiete in cerca del regalo di Natale perfetto per un Capricorno? Affidatevi alle stelle, e alla nostra guida allo shopping ispirata allo ...

Trucco e guida delle renne - così si diventa Babbo Natale nell'Harvard di Santa Claus : I diplomati 2018 sono già in giro per le città di mezzo mondo, i nuovi corsi, quelli dell'82esimo anno di fondazione, si terranno il 3, 4 e 5 ottobre prossimi. Perché non è mai troppo presto per ...

Brindisi di Natale - è record per lo spumante : +13% delle esportazioni nel mondo : Con un balzo del 13% del valore delle esportazioni, lo spumante italiano conquista le tavole nel mondo dove per Natale e Capodanno 2018 ci sar il record storico di Brindisi Made in Italy. quanto ...