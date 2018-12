Il ministro Bonafede | “Ora spiegheremo ai cittadini la verità sulla manovra” 

Carceri - il ministro Bonafede : 'Più fondi e 1300 nuovi agenti - così cambiamo il sistema penitenziario' : Più fondi, interventi per l'edilizia e nuove assunzioni: Il ministro della GIustizia, Alfonso Bonafede, ha tracciato la via per il futuro del sistema penitenziario . 'Fin dal decreto sicurezza abbiamo ...

Strage di Erba - 12 anni dopo il ministro Bonafede avvia ispezione : Sono passati dodici anni da quella sera dell' 11 dicembre 2006 , quando ad Erba , Como, , un bambino di due anni con tre adulti fu brutalmente massacrato. Per la mattanza sono in carcere i vicini di ...

Erba - il ministro Bonafede avvia un'ispezioneGli atti dalla Procura di Como a Roma : Il Guardasigilli ha chiesto alla Procura di Como gli atti perché avrebbe delle perplessità su alcuni aspetti dell'indagine e dell'istruttoria. "Ci sono stati tre gradi di giudizio, ora basta con questo meccanismo perverso" avevano detto i figli di Castagna.

Strage di Erba - colpo di scena : il ministro Bonafede avvia ispezione sulla condanna : Il Guardasigilli ha chiesto alla Procura di Como gli atti: avrebbe delle perplessità su alcuni aspetti dell'indagine e dell'istruttoria. I documenti sono già a Roma e l’ispezione ministeriale sul procedimento è avviata. Olindo Romano e Rosa Bazzi sono stati condannati all'ergastolo in via definitiva.Continua a leggere

I fatti vostri - il ministro per la Giustizia Alfonso Bonafede ospite nella puntata del 5 dicembre 2018 : Era da tempo che una trasmissione come I fatti vostri, non ospitava politici nel suo studio. Il pubblico affezionato e abituato alle atmosfere leggere dei canti, delle rubriche intrattenitive, delle citazioni amarcord e storie di gente comune, domattina dovrà fare ben attenzione a un'eccezione.Infatti, Giancarlo Magalli ospiterà il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, una rarità per il programma diretto da Michele Guardì (che ...

La domanda di Lucia Annunziata al ministro Bonafede sui giornalisti «pennivendoli» e «puttane» : Cioè le parole usate da Di Maio e Di Battista dopo l’assoluzione della sindaca di Roma Virginia Raggi

Il ministro Bonafede : “Via alla riforma del processo civile”. Sul conflitto di interessi : “Legge è priorità - una parte sull’editoria” : “La prossima settimana verrà presentata la riforma del processo civile, è una cosa molto importante”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intervistato da Lucia Annunziata a “1/2 ora in più” su Rai3, annuncia per i prossimi giorni un provvedimento che non era atteso a breve: “L’abbiamo scritta in questi mesi al ministero, l’Europa si aspetta una riforma molto ambiziosa, importante dal punto di vista ...

Lucia Annunziata al ministro Bonafede : Sono più pennivendola o più put*ana? : Lucia Annunziata la tocca piano e, pronti via, mette subito a suo agio il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: “Io come giornalista sarei definita da lei più una pennivendola o una puttana?”.Quella della giornalista durante l’ultima puntata di Mezz’ora in più è una risposta provocatoria ai recenti attacchi del Movimento Cinque Stelle, scagliatosi contro la stampa dopo l’assoluzione di Virginia Raggi dall’accusa di falso ...

Prescrizione - ministro Bongiorno : 'Mai in vigore senza una riforma' | Bonafede : 'Non c'è alcun collegamento' : "In base all'esperienza che ho fatto in politica - aggiunge -, ho capito da tempo che quella della giustizia è una materia davvero delicata. Purtroppo le riforme vengono spesso annunciate e poi ...

Prescrizione - il ministro Bonafede : 'Raggiunto l'accordo - verrà introdotta dopo il primo grado' : La maggioranza ha trovato un accordo sulla Prescrizione . Lo ha riferito il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede , al termine del vertice con il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di ...

Prescrizione - la Lega e il ministro Bonafede : 'Trovata la quadra'. Il sospetto : quando cade il governo : 'Abbiamo trovato la quadra sulla Prescrizione'. È Riccardo Molinari , lasciando Palazzo Chigi, ad annunciare la 'fumata bianca' tra Lega e M5s : abbiamo trovato la quadra'. Il capogruppo leghista alla ...

Prescrizione - Conte convoca Salvini e Di Maio. Presente anche il ministro Bonafede : Sta per iniziare, a Palazzo Chigi, il vertice sulla Prescrizione convocato dal premier Giuseppe Conte per risolvere uno dei capitoli del ddl anti-corruzione al centro di un braccio di ferro tra M5S e...