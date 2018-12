Il Milan lavora allo scambio Higuain Morata

Bologna-Milan - Romagnoli sferza i rossoneri : “partita non buonissima - dobbiamo stare zitti e lavorare” : Il capitano del Milan ha analizzato il brutto pari di Bologna, spingendo i compagni a lavorare per difendere il quarto posto “Occasione persa? No, abbiamo fatto una partita non buonissima, perché davanti non c’era movimento, ma è colpa di tutti, non solo degli attaccanti. Colpa nostra, di tutti. Peccato perché potevamo fare una buona prestazione, ma ci rifaremo sabato“. Spada/LaPresse Lo ha detto ai microfoni di Sky ...

Calciomercato Milan - le “vecchie” piste non muoiono mai : Leonardo lavora sotto traccia : Calciomercato Milan, Leonardo sta continuando a sondare il terreno per quanto concerne i rinforzi di gennaio, con un occhio ai conti Calciomercato Milan, il compito di Leonardo si complica sempre più. Il ds rossonero, deve sì rafforzare la rosa in vista della sessione di mercato di gennaio, ma dovrà farlo dando un’occhiata attenta ai conti dopo la sentenza Uefa sul Fair play finanziario. Per raggiungere il pareggio di bilancio nel ...

Milan - Romagnoli lavora in palestra : Ieri Alessio Romagnoli si è allenato quasi completamente con il gruppo di Rino Gattuso, facendo passi avanti importanti per il suo rientro in campo. Oggi , come riporta Sky Sport , il capitano del Milan ha invece lavorato in palestra , continuando così la sua preparazione che potrebbe portarlo tra i convocati per la sfida di Bologna di martedì prossimo.

Milan - inizia l'era Gazidis : l'uomo che lavora sempre in piedi : ... ma adesso tocca all'uomo che ha rilanciato la MLS statunitense e portato il fatturato dell'Arsenal ad essere il sesto nel mondo. © Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata

Un operaio che lavorava sui binari della linea Milano-Brescia è stato ucciso da un treno : Venerdì mattina un operaio che lavorava sui binari della linea ferroviaria Milano-Brescia è stato ucciso da un treno che lo ha investito. L’operaio aveva 35 anni ed era dipendente di una ditta esterna che lavorava per conto di Rete Ferroviaria Italiana

Milano Ristorazione. Aperta strada di impegno comune con lavoratori e azienda : Si è tenuto un incontro tra gli assessori Laura Galimberti (Educazione), Cristina Tajani (Politiche per il lavoro), il direttore generale

Milano - i lavoratori del Cas di via Corelli : “Con il decreto sicurezza si perdono 70 posti di lavoro” : Ndjali Baudouin è un operatore sociale, è originario della Repubblica democratica del Congo e lavora nel Centro di accoglienza straordinaria di via Corelli, a Milano. Ma potrà farlo ancora per poco. Su indicazione del ministero dell’Interno il Cas di via Corelli sarà presto trasformato in un Cpr, cioè in un Centro di permanenza per il rimpatrio rivolto a chi non ha diritto a rimanere sul suolo italiano. E Baudouin, insieme a oltre 70 colleghi, ...

Calciomercato Milan - passi avanti per l’arrivo di Ibrahimovic : Leonardo però lavora anche ad un altro colpo : Il dirigente rossonero continua a seguire l’attaccante svedese, mettendo nel mirino anche Rodrigo Caio, difensore del Sao Paulo vicino in passato alla Lazio Il mercato del Milan è già in fermento, Leonardo non vuole lasciare nulla al caso e lavora alacremente per anticipare le big d’Europa. Dopo la chiusura dell’affare Paquetà, il responsabile dell’area tecnica rossonera si è messo in testa di riportare a Milano ...

Milan - Higuain col dubbio Betis : il Pipita lavora per la Juve : La testa dice Juve, la schiena ancora non si sa. Dalle 21.05 di domenica scorsa, quando Gonzalo Higuain ha lasciato il campo della Dacia Arena di Udine con una mano sul fianco e un'espressione di ...

Milan - Donnarumma : 'Stiamo alla grande! Errore nel derby? Ci ho lavorato' : Gianluigi Donnarumma , portiere del Milan , parla a Sky Sport prima della sfida contro l' Udinese : 'E' un periodo positivo, dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati. Sappiamo che non sarà facile oggi, vogliamo fare una grande partita. Il mister ci ...

Milan - Gattuso : "Il quarto posto è il primo step - ma c'è da lavorare" : Torna il sorriso in casa Milan, con i rossoneri che si godono il secondo successo consecutivo che li rilancia in piena corsa per la zona Champions. Il gol allo scadere di Romagnoli decide il recupero ...

Romagnoli scaccia le streghe - il Milan si prende la zona Champions : per Gattuso però c’è tanto da lavorare : Un Milan al limite della decenza batte il Genoa e aggancia la Lazio al quarto posto, solo nel recupero Romagnoli risolve una partita complicatissima Una squadra contratta, con poca personalità e in balia di un avversario tutt’altro che irresistibile. Il Milan vede le streghe ma poi le scaccia nella notte di Halloween, portando a casa tre punti fondamentali che permettono alla formazione di Gattuso di agganciare la zona Champions, ...

Marco Milani a Domenica Live : "Non ho più una casa - voglio tornare a lavorare" (video) : Nella puntata di Domenica Live del 21 ottobre, si parla di vecchie glorie dello spettacolo cadute rovinosamente in povertà a causa di debiti e problemi accumulati negli anni. Nel parterre dei VIP coinvolti nel caso c'è anche Marco Milani, il celebre Mandi Mandi nato dalla Gialappa's Band a Mai dire Gol negli anni '90.Dal grande successo, oggi il comico vive a Caorle una situazione di forte disagio. Non avendo fissa dimora, nei momenti più ...

Marco Milano : "Sono senza fissa dimora. Non chiedo altro di tornare a lavorare..." : Dopo Marco Della Noce, anche un altro celebre comico, famoso in televisione soprattutto negli anni '90 e 2000, sta passando un periodo molto complicato. Stiamo parlando di Marco Milano, il comico milanese noto soprattutto per il personaggio di Mandi Mandi e visto, negli ultimi anni, anche a Colorado, programma in onda su Italia 1, che ha deciso di raccontare la propria vicenda al sito TgCom24.Il calvario di Marco Milano è cominciato, ...