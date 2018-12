Il cortocircuito tutto italiano della maternità

huffingtonpost

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Ci sono emendamenti alla Legge di Stabilità, che sembrano piccoli e innocui interventi, ma che nascondono grandi rischi. Uno di questi è l'emendamento presentato dalla Lega sul congedo di maternità.Che cosa c'entra il congedo di maternità con la manovra di bilancio? Questo emendamentoLega non deve passare, va ritirato e cambiato, non è così che si sostiene la maternità. Viene contrabbandato per libertà di scegliere quando prendere il congedo obbligatorio di cinque mesi, articolandolo a proprio piacimento. Peccato che può invece diventare un'ulteriore libertà per i datori di lavoro.Potrebbe essere questo l'effetto per le lavoratrici più vulnerabili del nuovo sistema di congedo contenuto nella manovra in discussione al Senato, che consente di lavorare fino al parto, spostando l'intero periodo di ...