Il calendario completo per gli accrediti delle pensioni 2019

Porto-Roma - Ritorno Ottavi Champions League 2019 : programma - orario e tv. Il calendario completo : Porto-Roma sarà il Ritorno degli Ottavi di finale della Champions League 2019. Dopo aver giocato l’andata all’Olimpico, i giallorossi voleranno in Portogallo per andare a caccia della qualificazione al turno successivo: si preannuncia una partita estremamente complicata per i capitolini che però se la giocheranno a viso aperto contro un avversario rognoso e ostico che in casa si comporta sempre benissimo. Di seguito la data, il ...

Juventus-Atletico Madrid - Ritorno Ottavi Champions League 2019 : programma - orario e tv. Il calendario completo : Juventus-Atletico Madrid sarà il Ritorno degli Ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio, i bianconeri avranno il vantaggio di giocare l’incontro decisivo di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium che cercherà di spingere i Campioni d’Italia verso la qualificazione al turno successivo della massima competizione continentale. Molto dipenderà da come i ragazzi di Massimiliano Allegri saranno usciti dal Wanda ...

Roma-Porto - Andata Ottavi Champions League 2019 : programma - orario e tv. Il calendario completo : La Roma affronterà il Porto negli Ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio, i giallorossi sono stati fortunati nel sorteggio di Nyon e se la dovranno vedere contro la compagine portoghese che sembra essere assolutamente alla portata dei capitolini. I ragazzi di Eusebio Di Francesco potranno giocarsela a viso aperto contro un avversario sempre ostico e rognoso, con una grande esperienza nella massima competizione continentale ma che ...

Atletico Madrid-Juventus - Andata Ottavi Champions League 2019 : programma - orario e tv. Il calendario completo : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli Ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio, i bianconeri sono stati molto sfortunati nel sorteggio e l’urna di Nyon ha consegnato la peggiore avversarie possibile. I Campioni d’Italia, che puntano ad alzare al cielo il trofeo dopo aver perso due finali negli ultimi anni, saranno chiamati a una vera e propria impresa contro la compagine spagnola che insegue il sogno di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Madonna di Campiglio 2018 : data - programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo si avvicina alle festività natalizie e si fa un gradito regalo: lo speciale di Madonna di Campiglio. Sulla splendida pista 3-Tre, infatti, andrà in scena la gara tra i pali stretti, in notturna, per uno spettacolo davvero incredibile sulle nevi italiane. Questa gara, che non sempre è presente nel programma della Coppa del Mondo, si disputa per il quinto anno consecutivo e, come ogni grande pista che si rispetti, vanta un albo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Courchevel 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Francia a Courchevel. La gara francese segna il ritorno in pista di gigantiste e slalomiste. Grande attesa per Federica Brignone che difende il suo ruolo di leader nella classifica di specialità, ma ovviamente il pronostico pende dalla parte di Mikaela Shiffrin che punta alla doppietta nell’ultimo fine settimana prima di Natale. Di seguito il programma completo delle gare a Courchevel. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Saalbach 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino arriva in Austria a Saalbach dove saranno protagoniste le prove tecniche. Tutti nuovamente contro Marcel Hirscher, reduce dalla straordinaria vittoria in Alta Badia dove ha distrutto tutti gli altri avversari. L’austriaco è il super favorito sia in gigante che in slalom. Sarà ancora dominio? Di seguito il programma completo delle gare a Saalbach. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dall’11 al 16 dicembre Hangzou (Cina) sarà la capitale del Nuoto in piscina. Nelle acque asiatiche assisteremo all’ultimo evento natatorio di un certo livello del 2018: i Mondiali in vasca corta. Una manifestazione che vedrà esibirsi i migliori interpreti delle specialità e lo spettacolo è assicurato. L’Italia, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, vuol riconfermarsi su livelli eccelsi. L’elenco dei convocati prevede ...

calendario Serie A calcio - gli orari delle partite di oggi e come vederle in tv su Sky e Dazn. Il programma completo : La sedicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 si apre oggi con i due anticipi Inter-Udinese e Torino-Juventus, mentre il turno si concluderà addirittura martedì 18 con Bologna-Milan. Si parte alle ore 18.00 allo stadio “San Siro” di Milano con un Inter che proverà a rialzarsi dopo la cocente eliminazione dalla Champions League avvenuta solo quattro giorni fa a causa del pareggio interno con un Psv Eindhoven già fuori dai ...

calendario Serie A calcio - gli orari di tutte le partite del fine settimana. Come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN - il programma completo : Da sabato 15 a martedì 18 dicembre si svolgerà la sedicesima giornata della Serie A di calcio. Ad aprire questo fine settimana di campionato sarà l’Inter, che sabato alle 18.00 ospiterà l’Udinese. L’obiettivo dei nerazzurri sarà quello di mettersi subito alle spalle l’amara eliminazione in Champions e ripartire con una vittoria davanti al proprio pubblico. Alle 20.30 andrà in scena il derby della Mole tra Torino e Juventus. I granata proveranno ...

Freccette - Mondiali 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e come vederli in tv e streaming. Finale il 1° gennaio 2019 : Signore e signori lo spettacolo dei darts sta per iniziare. Oggi prende il via il Mondiale 2019 di Freccette presso l’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna). I turni preliminari saranno il primo ostacolo da superare per i concorrenti prima di arrivare alla Finale che si disputerà come da tradizione a Capodanno. Martedì 1° gennaio conosceremo chi sarà il nuovo re di questa specialità che potrà godersi anche un ricco assegno di 500mila ...

