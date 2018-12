“I suoi genitali bruciati con l’acido” | torturato dalla matrigna per anni

caffeinamagazine

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Una vita di terrore, paura e angoscia. Un lungo tunnel nero del quale sembrava non vedere la fine. Così è stato fino a quando le maestre non si sono accorti che qualcosa in lui non andava e hanno avvisato il padre rivelando la terribile verità di un’infanzia rubata fatta di torture e soprusi. VieneCina questa storia ed ha per protagonista un bambino di setteal quale laha bruciato icon l’acido. . La denuncia ha portato alla scoperta di una serie di abusi e violenze che il piccolo è stato costretto a subiremoglie del padre che lo torturava da mesi in modo orribile.I fatti si sono svolti ad Habei, in Cina, dove il piccolo avrebbe subito ustioni con la candeggina e sarebbe stato legato al pene con un elastico in modo da non riuscire a fare la pipì. Come riporta il Sun, il bambino si era trasferito da poco nella casa con la donna e il papà, dopo ...