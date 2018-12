' Ho fatto un reality famoso e ora sono una escort' | la confessione anonima di una showgirl

Blastingnews

(Di venerdì 21 dicembre 2018) In queste ore sta facendo molto discutere un editoriale pubblicato sulle pagine del nuovo sito web 'The King' diretto da Fabrizio Corona, dove si parla di unala quale dopo aver partecipato ad unshow di grande successo, è stata 'costretta' ad abbandonare il mondo dello spettacolo e ha ammesso che per mantenersi in questo momento della sua vita, sta facendo laLamisteriosa: 'Dopo ilfaccio la' Unache hasubito il giro del web e dei social e che sta suscitando non poche polemiche, dato che la protagonista in questione di queste dichiarazioni, ha preferito non rivelare la sua vera identità. La ragazza, come vi dicevamo, ha confessato di aver partecipato ad unshow importante, dal quale sperava che potesse prendere il via la sua carriera nel mondo dello spettacolo.E invece, quella carriera non è mai ...