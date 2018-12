GUERRA NUCLEARE? Gas | petrolio & armi | chi c' è nel mirino delle atomiche di Putin

Putin - toni da GUERRA fredda : 'il mondo sottovaluta rischio di GUERRA nucleare' : Nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno, il presidente russo lancia un avvertimento sull'uscita degli Stati Uniti dal Trattato di non proliferazione delle armi -

Putin teme lo scoppio di una GUERRA nucleare : (foto: Xinhua/Bai Xueqi) “Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare ” è il genere di frase che difficilmente riuscirebbe a passare inosservata durante un evento pubblico. Di sicuro non se a pronunciarla è Vladimir Putin . Nell’annuale conferenza stampa di fine anno, tenuta di fronte a 1700 reporter, il presidente russo non ha usato mezzi termini e si è mostrato particolarmente allarmista riguardo il rischio ...

