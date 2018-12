Gravina sull’ammissione ai campionati sei mesi prima della scadenza | “passaggio epocale”

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 dicembre 2018) "Un passaggio epocale, il 18 dicembre, seifatidica per fare domanda di ammissione ai, per lavolta sono già state pubblicate le licenze nazionali". Sono le parole del presidenteFedercalcio, Gabrile, a margineconsegna del 'Premio nazionale letteratura del calcio Antonio Ghirelli' che si è tenuto a Roma. "Credo sia un risultato importante a dimostrazione di come sia forte l'esigenza di conoscere le regole del gioco ed evitare quello che è successo negli anni precedenti subito dopo l'ammissione ai", conclude il n.1Figc.