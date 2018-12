Gran Bretagna | PIL confermato in accelerazione nel 3° trimestre

Nuove impronte di dinosauri scoperte in Gran Bretagna : ecco perché sono eccezionali : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Brexit - i visti di lavoro in Gran Bretagna limitati a un anno : I visti di lavoro temporanei in Gran Bretagna saranno limitati a un anno. Per i lavoratori altamente specializzati, che dimostreranno un salario garantito di minimo, che potrebbe essere di 30mila ...

Gran Bretagna - l'inflazione scivola ai minimi da marzo 2017. Sul Forex la sterlina perde slancio : Sotto pressione la sterlina sul mercato del Forex che risente del debole dato uscito in mattinata sull' inflazione del Regno Unito . Nel mese di novembre, i prezzi al consumo hanno registrato una ...

La Gran Bretagna pronta a tassare le carni rosse? : La Gran Bretagna è pronta a tassare le carni rosse. Su indicazione dell'università di Oxford sono le salsicce e il bacon gli alimenti più pericolosi per gli inglesi. Ma l'ateneo britannico non è l'...

Gran Bretagna - nave cargo russa arenata su una spiaggia in Cornovaglia : Una nave cargo russa si è arenata martedì mattina su una spiaggia in Cornovaglia a causa del forte maltempo. I servizi di emergenza si sono attivati subito dopo le 6 ora locale per soccorrere la nave Kuzma Minin, rimasta bloccata a pochi metri dalla popolare spiaggia di Gyllyngvase a Falmouth Bay.Continua a leggere

Taekwondo - World Grand Slam Wuxi 2018 : i risultati delle finali. Gran Bretagna e Cina le nazioni più vincenti : Si è concluso a Wuxi il World Taekwondo Grand Slam 2018, ultimo Grande appuntamento della stagione. Sul tatami cinese oggi si sono svolte le finali di tutte le categorie che hanno decretato i vincitori. La migliore nazione complessivamente è stata la Gran Bretagna che ha ottenuto due primi e due secondi posti. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo dai -58 kg maschili dove il coreano Jun Jang domina la finale contro ...

Gran Bretagna - finge di avere il cancro per anni per chiedere soldi alla famiglia : Jasmin Mistry, 36 anni, ha detto a tutti di avere solo sei mesi di vita, dopo che i medici le avevano diagnosticato un cancro al cervello. Ha messo in scena una truffa in piena regola, portata avanti per anni.Continua a leggere

Trovata antica nave americana vicino coste Gran Bretagna - : Si tratta dei resti della fregata USS Bonhomme Richard. La famosa fregata della Guerra d'Indipendenza è stata Trovata 200 anni dopo il suo affondamento durante una battaglia navale. Crimea, trovato lo ...

La Gran Bretagna si candida per la Cop26 del 2020 : sarà in gara con l’Italia : Dopo l’annuncio di ieri di Conte relativo alla candidatura dell’Italia ad ospitare la Cop26 nel 2020, spunta subito la prima rivale. Una rivale di tutto rispetto, per giunta! sarà la Gran Bretagna a contendersi, con l’Italia, la ‘location’ di questa importante Reunion mondiale. Anche Londra ha infatti presentato ieri la sua candidatura per diventare sede dell’evento fra due anni, come riferisce la stampa ...

Meghan Markle - la persona più googlata (almeno in Gran Bretagna) del 2018 : 27 novembre 201719 maggio 201819 maggio 20189 giugno 20189 giugno 201814 giugno 201814 giugno 201819 giugno 201814 luglio 201814 luglio 201816 luglio 201827 novembre. Un anno di Harry e Meghan15 ottobre 201820 novembre 2018Harry e Meghan al Palladium. E tutte le altre volte dei realiFaceva parte della short list di Time che ogni dicembre elegge la persona più influente al mondo dell’anno (il riconoscimento è poi andato ai giornalisti che ...

Gran Bretagna - primo Natale in famiglia per il piccolo Kaleb : Sarebbe potuta diventare una vera e propria tragedia ma, invece, fortunatamente si è trasformata in un miracolo, perché un bambino neonato è riuscito a salvarsi quando non aveva praticamente alcuna speranza di sopravvivere. Per i medici dell'ospedale in cui era ricoverato, infatti, era cerebralmente deceduto, tant'è che avevano deciso di staccargli la spina. I fatti risalgono allo scorso anno. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, ...

Brexit - Jean Claude Juncker gela la Gran Bretagna : “L’accordo raggiunto è l’unico possibile” : Il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, gela la Gran Bretagna e blocca sul nascere ogni tentativo di nuova trattativa per la premier britannica Theresa May sulla Brexit. "L'accordo che abbiamo raggiunto è l'unico possibile, non c'è margine di manovra per un nuovo negoziato", afferma il presidente dell'esecutivo Ue.Continua a leggere