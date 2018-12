GR | fermato 17enne israeliano alla guida di un' automobile sportiva

Strage di Corinaldo : rilasciato il 17enne fermato per droga : Secondo fonti vicine alle indagini, sono stati venduti molti 'ingressi in nero' tra braccialetti, prenotazioni e tagliandi per le consumazioni. Attesa per i risultati delle autospie in corso sui corpi ...

Corinaldo - il 17enne fermato per la strage in discoteca torna in libertà : Il ragazzo di 17 anni, tra gli 8 indagati per la strage nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, costata la vita a 6 persone, è comparso oggi davanti al gip del Tribunale minorile di Ancona che ha convalidato l'arresto, ma ha rimesso in libertà l'adolescente perché non c'erano i presupposti per la custodia cautelare.Continua a leggere

Corinaldo - la difesa del 17enne fermato : "Venerdì non ero alla Lanterna Azzurra" : Gli inquirenti raccomandano prudenza. E la nonna garantisce che il ragazzo ha passato la serata con la fidanzata. Ma resta il dubbio sul motivo per cui il mattino dopo è stato trovato in un residence con due maggiorenni e due etti di cocaina

Il 17enne fermato ad Ancona : "Non ho spruzzato lo spray..." : Col passare delle ore comincia ad emergere l'identikit del ragazzo fermato a Senigallia per lo spray spruzzato all'interno della discoteca di Corinaldo. Si tratta di un minorenne di origini sudamericane. Dicissette anni e mezzo e un soprannome da narcotrafficante. Il ragazzo nega però le accuse davanti ai carabinieri che domenica lo hanno fermato un residence a Senigallia: "Ve lo giuro, io non c"ero venerdì notte a Corinaldo, non sono io ...