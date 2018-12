Gli abusi sessuali sono un abominio | mai più saranno insabbiati I lupi atroci si

Pescara - violenta per 10 anni la fiGlia : “Abusi sessuali da quando la bambina aveva 8 anni” : Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila. È stato condannato definitivamente per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Maltrattava la moglie e per dieci lunghi anni avrebbe abusato della figlia.Continua a leggere

Il mondo di Patty - Laura Esquivel e la rivelazione suGli abusi sessuali : 'Ho sentito delle urla nello studio' : La protagonista de Il mondo di Patty , Laura Esquivel , è tornata a parlare della denuncia di abusi sessuali fatta da Thelma Fardin ai danni di Juan Darthes . Intervistata da una televisione locale, ...

Il mondo di Patty - la nuova confessione di Caterina : 'Ho le foto della notte deGli abusi' : Lo scandalo che ha travolto i protagonisti della serie tv Il mondo di Patty si allarga sempre di più e nel corso delle ultime ore sono venute fuori delle nuove clamorose rivelazioni che hanno fatto il giro del web e dei social in Argentina. Come ben saprete, infatti, alcune delle attrici protagoniste della serie avevano puntato il dito contro l'attore che vestiva i panni di Leandro, sostenendo che ai tempi delle riprese della serie tv aveva ...

Messina : lo zio accusato deGli abusi sulla nipote 15enne - respinge le accuse : Lo zio trentenne accusato nei giorni scorsi di avere abusato della nipote , da quando questa aveva 9 anni, oggi 15enne e per questo arrestato, ha respinto le accuse contestategli, contenute nell'...

L'ASSOCIAZIONE D.E.C.I.BA in prima linea contro Gli abusi del sistema bancario - Intervista al VicePresidente STEFANO NICOLETTI : "Noi crediamo nella politica, ma in quella vera, quella che tutela tutti indiscriminatamente senza avere occhi di riguardo per nessuno. La convinzione che tutto questo si possa ottenere è il motivo ...

Il mondo di Patty e Gli abusi sessuali - parla la protagonista Laura Esquivel : 'Non mi ero accorta - ma ora...' : ... quando lei aveva 16 anni e lui 45, esce allo scoperto anche Laura Esquivel , la protagonista della fiction Disney argentina trasmessa in tutto il mondo e travolta, 10 anni dopo, dallo scandalo ...

Ginnastica - Simone Biles : “Vado in terapia per dimenticare Gli abusi sessuali - prendo farmaci per l’ansia” : Simone Biles è reduce da un Mondiale stellare, la stella della Ginnastica artistica internazionale ha conquistato quattro medaglie d’oro a Doha ed è diventata l’atleta più vincente di tutti i tempi nella storia della rassegna iridata. Il fenomeno indiscusso della Polvere di Magnesio è stata ospite di Good Morning America, la celebre trasmissione condotta da Robin Roberts, ed è tornata a parlare degli abusi sessuali subiti dal dottor ...

Roma : controlli ai mercatini abusivi - rinvenute anche maGlie Carabinieri : Roma – Operazione da parte del I gruppo ex Prati della Polizia locale di Roma capitale a via Cipro. Oltre un quintale di rifiuti, abiti usati, scarpe, borse e oggetti vari, perlopiu’ provenienti dal rovistaggio dei cassonetti, e’ stato distrutto attraverso l’Ama, in quanto igienicamente non trattabile. A 7 persone di nazionalita’ romena e’ stato notificato un ordine di allontanamento dalla ...

Napoli - case popolari vuote : contro Gli abusivi Gli ingressi murati : Mattoni, cemento, inferriate: l'Iacp ha fatto di tutto per difendere dagli occupanti abusivi gli alloggi svuotati e mai riassegnati dal Comune e al momento, secondo l'ente case popolari, sono ...

Valle del Sacco - schiuma bianca nel fiume. Arpa : “Inquinanti fino a 8 volte i limiti”. Indagine suGli sversamenti abusivi : “Disastro plurimo”. Ci risiamo. La Valle del Sacco è di nuovo in allarme. Negli ultimi giorni, l’omonimo fiume che attraverso la provincia di Frosinone si è riempito di una schiuma bianca, evidente reazione – come appurato anche dai primi esami dell’Arpa Lazio – a uno “sversamento straordinario” e “sostanzioso” di detergenti ed emulsionanti. I campioni fin qui analizzati hanno fatto registrare la presenza di agenti ...

La condanna all’ex arcivescovo di Adelaide per aver nascosto Gli abusi sessuali di un prete è stata cancellata in appello : La condanna all’ex arcivescovo di Adelaide Philip Wilson per aver nascosto gli abusi sessuali di un prete è stata cancellata in appello. A luglio, Wilson era diventato il più alto prelato cattolico al mondo a essere stato condannato per questo tipo

Segregata dieci anni e costretta a crescere i figli deGli abusi : l’inferno di Mariana : Mariana, 30 anni, è stata liberata dai carabinieri dopo dieci anni di segregazione, percosse e abusi. Rinchiusa dal suo carceriere nelle campagne di Lamezia Terme è stata costretta ad avere due figli da lui. Oggi vive con i suoi bimbi, ma non ha dimenticato il trauma: "Quando andai a partorire mi disse che se avessi chiesto aiuto mi avrebbe uccisa insieme al piccolo".Continua a leggere

Legge 104 - Gli abusi sui permessi sono un reato penale contro lo Stato : Qualsiasi lavoratore che usufruisca dei permessi concessi dalla Legge 104/92 e che ne faccia un abuso conclamato, commette due illeciti. Si va incontro a due diverse tipologie di sanzioni. Nella fattispecie, i reati o gli illeciti sono due, uno di carattere civile e uno (ben più grave) di tipo penale. Una sentenza della Suprema Corte specifica che gli abusi sui permessi essendo un reato contro lo Stato rientrano tra quelli a cui si può procedere ...

Concessioni edili e condoni. Per evitare Gli abusi serve semplificazione : Le autorizzazioni a costruire e i condoni tornano periodicamente agli onori della cronaca. Il tema viene di solito affrontato in maniera moralistica. Sicuramente l'ondeggiare della morale pubblica gioca un ruolo. Qui vogliamo richiamare l'attenzione sul fatto che l'ondeggiare della ...