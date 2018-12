Giappone | migliora economia ma aumentano rischi esterni

Giappone - economia vista in miglioramento : Migliorano le condizioni economiche in Giappone, con il superindice che è stato rivisto al rialzo rispetto alla lettura preliminare. Il leading indicator relativo al mese di settembre si è attestato

Per Kuroda - BoJ - economia Giappone è 'chiaramente migliorata' : Per Kuroda l'economia del Sol Levante è "chiaramente migliorata" grazie alla solidità dei profitti delle aziende e a un mercato del lavoro stretto, mentre l'inflazione core è salita all'1%, contro il ...

Andrea Dovizioso - GP Giappone 2018 : “Siamo stati veloci ma bisogna ancora migliorare per battere Marc Marquez” : Il Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio. Marc Marquez ha conquistato lo scettro della top class, centrando il settimo titolo iridato in carriera e scrivendo un’altra pagina di storia. Andrea Dovizioso ci ha provato. In sella alla Ducati, il forlivese ha tentato di mettere in difficoltà l’iberico in tutti i modi ma la corsa di Motegi (Giappone) ha avuto un epilogo poco fortunato per lui: scivolata al penultimo giro e sogni di ...

MotoGP - GP Giappone 2018 - Valentino Rossi : “Sono ottimista - se abbiamo davvero migliorato la moto saremo competitivi anche qui” : Valentino Rossi appare fiducioso in vista del GP del Giappone ed è pronto a centrare un buon risultato. La Yamaha con il terzo posto di Maverick Viñales e il quarto di Rossi in Thailandia è tornata a respirare dopo un periodo buio ed ora si attendono conferme anche a Motegi. Una gara che sarà quindi un test decisivo per capire la competitività della moto, come dichiarato da Rossi nelle dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Vedremo ...