Geologi soddisfatti per il ripristino del Servizio sismico e geologico in Molise : Grande soddisfazione da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi e dall’Ordine dei Geologi molisani per il ripristino del Servizio sismico e Geologico in Molise. La notizia si apprende da un post su Facebook dell’assessore all’Urbanistica e Pianificazione territoriale della Regione Molise, Roberto Di Baggio in cui si legge: “Nella seduta di giunta tenutasi ieri sera (18 dicembre, ndr), abbiamo deliberato il ripristino del Servizio ...