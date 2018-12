Gattuso | Higuain? Me lo tengo stretto

Gattuso : 'Higuain? Voci infondate - me lo tengo stretto' : ROMA - 'Higuain? Me lo tengo stretto, non mi risultano le Voci di mercato che circolano sul suo conto'. Lo ha detto il tecnico del Milan , Gennaro Gattuso , smentendo le Voci di un possibile sbarco di ...

Col 4-3-3 può tornare il vero Higuain. Ma Gattuso 'strizza l'occhio' a Morata... : In fondo è questo l'augurio di ogni tifoso rossonero,che vorrebbe gustare fino alla fine della stagione la classe, la potenza, il fiuto del gol di uno dei più forti centravanti del mondo.

Milan - Cutrone : 'Tutto chiarito con Gattuso - ho sbagliato. Bel rapporto con Higuain' : Milan, Cutrone: 'Tutto chiarito con Gattuso, ho sbagliato. Bel rapporto con Higuain' Cutrone vuole ripartire Patrick Cutrone , attaccante del Milan ha parlato ai microfoni Sky Sport partendo dal suo gesto di rabbia dopo la sostituzione di martedì contro il Bologna. Queste le sue parole: ' So di aver sbagliato magari nel nervosismo che ho avuto ed è giusto che il mister mi ...

Milan - Gattuso alle prese col caso Higuain : non segna da due mesi : MilanO - Prima della fine del 2018, cioè dell'inizio del mercato che una volta si chiamava di riparazione e che in effetti nel caso specifico deve riparare più di qualcosa, al Milan restano solo 3 ...

Bologna-Milan Gattuso in conferenza : “Higuain è deluso. Atene la nostra cicatrice” : conferenza Gattuso – Il Milan torna in campo in campionato dopo la mazzata di Atene con l’eliminazione in Europa League che l’ha costretta ad osservare da spettatore i sorteggi di oggi a Nyon. Il tecnico dei rossoneri Rino Gattuso nella consueta conferenza stampa di presentazione al match di domani contro il Bologna la definisce una […] L'articolo Bologna-Milan Gattuso in conferenza: “Higuain è deluso. Atene la ...

Calciomercato Milan - non solo Higuain : Gattuso può perdere un altro titolare : Giorni abbastanza caldi per il futuro del Milan in materia di Calciomercato. Indipendentemente dal futuro di Gonzalo Higuain, c’è un altro calciatore che rischia di dover abbandonare Milanello nelle prossime settimane: si tratta di Hasan Calhanoglu, che secondo TMW potrebbe salutare la truppa guidata da Gattuso e permettere ai rossoneri di produrre una plusvalenza al netto dell’ammortamento. Il club rossonero chiede una cifra ...

Milan - Gattuso rivive l’incubo di Atene : “i miei piangevano nello spogliatoio” - poi la strigliata ad Higuain : Milan, Rino Gattuso è tornato sulla gara di Atene che ha estromesso i rossoneri dall’Europa League, un incontro che lascerà il segno “Fa rabbia uscire in quel modo dall’Europa League, perché avevamo il match in mano. Abbiamo regalato una partita, dormendo completamente in certi episodi. È vero, c’è stato qualche errore arbitrale ma nel calcio succede e non dobbiamo attaccarci a queste cose. Serve che stiamo svegli, ...

Milan - Gattuso e Higuain sotto esame : il flop in Europa League costa caro : La caduta europea ha prodotto un rumore pesante per tre motivi: il girone era alla portata, il Milan che abbandona le coppe ai gironi è qualcosa che mortifica la storia europea rossonera e, in ottica ...

Milan - Higuain e Gattuso sotto accusa : futuro a rischio : Il Milan torna a casa da Atene con il morale sotto terra, un'eliminazione dolorosa e tanti, troppi, dubbi sul futuro. Perché la sconfitta contro l'Olympiacos non solo rischia di congelare i programmi ...

Olympiacos-Milan - le formazioni ufficiali : Gattuso si affida a Cutrone e Higuain : OLYMPIACOS MILAN formazioni ufficiali – Serata da dentro o fuori per il Milan di Rino Gattuso, ultima italiana che ancora deve conoscere il suo destino europeo. Partono da una situazione di vantaggio i rossoneri, che all’andata sconfissero per 3-1 i greci e oggi proprio contro i biancorossi si giocheranno l’accesso ai sedicesimi di Europa League. […] L'articolo Olympiacos-Milan, le formazioni ufficiali: Gattuso si affida ...

Milan - Gattuso : "Higuain non doveva nemmeno giocare" : Rino Gattuso è sereno. Lo 0-0 con il Torino non è un'occasione persa per il Milan, dal suo punto di vista. "Ero consapevole di giocare contro una squadra che non ha mai perso in trasferta. Si poteva ...