Games With Gold | annunciati ufficialmente i giochi di gennaio 2019

Microsoft annuncia gli ottimi Games With Gold di gennaio : Con un pizzico di anticipo rispetto al solito, Microsoft ha annunciato oggi la line up dei Games with Gold di gennaio 2019, illuminata da un piccolo capolavoro come Celeste che ha trionfato ai The Game Awards 2018 nelle categorie di "Best Independent Game" e "Games for Impact".Oltre a Celeste, che potrà essere scaricato gratuitamente per tutto il mese di gennaio dagli abbonati, troviamo per Xbox One anche WRC 6 FIA World Rally Championship, ...

Games With Gold : annunciati ufficialmente i giochi di dicembre 2018 : Come di consuetudine Microsoft ha appena svelato ufficialmente i quattro giochi Xbox Live Gold relativi al prossimo mese (ossia dicembre 2018), i quali potranno essere scaricati gratuitamente dagli abbonati al servizio. Q.U.B.E. 2 Q.U.B.E. 2 ti immerge in un mondo alieno dilapidato e, nel ruolo dell’archeologo Amelia Cross, devi cambiare lo spazio circostante e lavorare insieme ad altri sopravvissuti per trovare la strada di casa. Nel ...

Giochi gratis Xbox One di novembre 2018 : Microsoft annuncia i Games With Gold : Microsoft ha finalmente svelato i Giochi gratis di novembre che arriveranno su Xbox One e Xbox 360. Questa volta Major Nelson non ha deluso, annunciando titoli tripla A che mancavano da un bel po' nei Games with Gold. Cominciamo col botto: per Xbox One arriveranno Battlefield 1 e Assassin's Creed, sì, il primo capitolo della fortunata saga Ubisoft. Battlefield 1 sarà disponibile dal 1 al 30 novembre, mentre ci sarà anche Race the Sun, ...

