Francia | prezzi produzione di nuovo in decelerazione

Francia - Il governo congela l'aumento dei prezzi : Il governo francese sospenderà per sei mesi l'aumento delle tasse sul carburante che sarebbe dovuto scattare dal primo gennaio 2019 e che ha scatenato le proteste in tutta la Francia, dei cosiddetti "gilet gialli", degenerata sabato scorso in vera guerriglia urbana. Lo ha dichiarato il primo ministro douard Philippe in un discorso in tv alla nazione, annunciando che allo stesso tempo saranno congelati anche i rincari di ...