Forza Italia | ' Al Pronto soccorso carenza di personale e strumenti La Asl snobba il

Cinzia Bonfrisco : senatrice lega salvata dal processo da Pd - Forza Italia e Lega : Cinzia Bonfrisco accusata di favoreggiamento in cambio di “regali” il Consorzio Energia Veneto La Giunta per le autorizzazioni a procedere di Palazzo Madama ha detto no al Tribunale di Verona, che invece avrebbe voluto tanto processare la senatrice della Lega Cinzia Bonfrisco, accusata di aver favorito un amico imprenditore con la sua attività parlamentare in cambio di utilità varie, tra cui il pagamento di una vacanza in Sardegna. Un gesto di ...

Europee - neanche Toti di Forza Italia crede alla candidatura di Berlusconi : Toti consiglia a Silvio Berlusconi di non candidarsi alle Europee, un fallimento quasi certo “È una sua scelta, ma onestamente io consiglierei a Berlusconi di non candidarsi alle Europee. Il presidente in passato ha fatto tante battaglie, con grande successo e onore, ma credo che oggi Fi non sia nelle condizioni ottimali per questa corsa”. Lo ha dichiarato una intervista all’Adnrkonos il governatore della Liguria Giovanni Toti, ...

Cinzia Bonfrisco senatrice lega salvata dal processo da Pd - Forza Italia e Lega : Cinzia Bonfrisco accusata di favoreggiamento in cambio di “regali” il Consorzio Energia Veneto La Giunta per le autorizzazioni a procedere di Palazzo Madama ha detto no al Tribunale di Verona, che invece avrebbe voluto tanto processare la senatrice della Lega Cinzia Bonfrisco, accusata di aver favorito un amico imprenditore con la sua attività parlamentare in cambio di utilità varie, tra cui il pagamento di una vacanza in Sardegna. Un gesto di ...

Il caso Bonfrisco - Lega Pd e Forza Italia salvano la senatrice dal processo : Lega, Pd e FI hanno votato il divieto di autorizzazione a procedere contro la senatrice leghista Cinzia Bonfrisco, accusata dalla procura di Verona di associazione a delinquere e corruzione. La ...

Forza Italia. Toni Scilla con l'assessore regionale Marco Falcone a Pantelleria. : Questa è la buona politica che sappiamo fare e che serve alle nostre comunità per essere difese e rilanciate", ha concluso il coordinatore provinciale di Forza Italia.

Europee - neanche Toti di Forza Italia crede alla candidatura di Berlusconi : Toti consiglia a Silvio Berlusconi di non candidarsi alle Europee, un fallimento quasi certo “È una sua scelta, ma onestamente io consiglierei a Berlusconi di non candidarsi alle Europee. Il presidente in passato ha fatto tante battaglie, con grande successo e onore, ma credo che oggi Fi non sia nelle condizioni ottimali per questa corsa”. Lo ha dichiarato una intervista all’Adnrkonos il governatore della Liguria Giovanni Toti, ...

Forza Italia - Tajani : "Si sono fatti dettare la manovra dalla Commissione europea" : "L'accordo non è sufficiente per risolvere i problemi della nostra economia, ma l'obiettivo di una manovra dovrebbe essere diverso. Farsi dettare la manovra da Bruxelles, per un governo sovranista, ...

Fico "impone" il Global Compact : "L'Italia deve per Forza sedersi al tavolo". Ma Lega-M5S rinviano : Fico torna alla carica. E stavolta lo fa con termini perentori, quasi fosse un ordine. L'Italia - dice - sul Global Compact 'deve per forza sedersi al tavolo'. Per forza. Alla Camera la maggioranza ...

Advanced therapy medicinal product 'L'Italia deve rafForzare il suo ruolo' : "Nel nostro Servizio sanitario nazionale , Ssn, restano ancora diversi problemi da risolvere ma il nostro è tra i migliori al mondo a livello internazionale - ha dichiarato nel suo intervento in ...

Anticorruzione - Spazzacorrotti è legge/ Forza Italia contro M5s : 'Hanno inventato l'ergastolo processuale' : Ddl Anticorruzione, ok definitivo alla Camera: è legge. Ultime notizie, il Movimento 5 Stelle esulta. Il leader Luigi Di Maio: 'Rivincita onesti'.

Anticorruzione - Forza Italia : “Hanno inventato l’ergastolo processuale”. Ferri (Pd) : “La prescrizione è bomba innescata” : Fa discutere tra le file dell’opposizione il via libera alla legge Anticorruzione, bandiera del Movimento 5 stelle che l’ha rinominata ‘Spazzacorrotti‘, passata con 304 sì , 106 voti contrari e 19 astenuti. “Il governo ha inventato l’ergastolo processuale“, ha commentato la senatrice forzista Anna Maria Bernini. “La prescrizione è una bomba innescata”, le ha fatto eco Cosimo Ferri del ...

Rixi (Lega) : 'Fu Berlusconi a dirci di fare governo con M5S' e scarica Forza Italia : Il governo Lega-Movimento Cinque Stelle rappresenta un esecutivo su cui in pochi avrebbero potuto scommettere solo un anno. Due forze eterogenee, apparentemente lontanissime, governano ormai da mesi l'Italia, non senza screzi, ma con un rapporto cementificato da un contratto e quello che sarebbe un rapporto personale privilegiato tra i due leader: Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Tra coloro che vedono peggio questo sodalizio c'è sicuramente ...

Nord - Centro e Sud Forza Italia in tour per parlare al territorio : E c'è il mondo dei delusi pentastellati, che potrebbero seguire l'esempio di Marco Dall'Osso. Tajani attacca l'esecutivo Conte sulla trattativa con Bruxelles per la manovra. 'I signori del governo ...

Matteo Renzi - golpe nel Pd in Sicilia : la prova dell'inciucio con Forza Italia : Più che primarie del Pd, in Sicilia è andata in scena la resa dei conti tra Renziani e il resto dei dem, con il rischio altissimo che tutto finisca in procura e una scissione temuta a livello ...