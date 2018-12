Fortnite | un giocatore scova cinque misteriose uova all' interno del castello sommerso

Nuova skin Fortnite a favore dei meno fortunati - il concept da un giocatore : Fortnite a favore dei più deboli, ma l’iniziativa non è di Epic Games. Un giocatore infatti ha voluto usare Fortnite come uno strumento per aiutare le persone meno fortunate. La Nuova iniziativa consiste nella realizzazione di una skin che Epic Games potrebbe rilasciare a tutti i suoi utenti per aiutare i senzatetto. La community dei giocatori ha sempre dimostrato di essere molto sensibile alle problematiche sociali. Diverso tempo fa infatti ...

Mappa inclinata in Fortnite con questo strano glitch - giocatore la mostra in video : Fortnite non smette di riservare delle novità ai propri giocatori. Questa volta a far parlare del titolo di Epic Games è uno strano glitch che trasforma la Mappa di gioco di Fortnite causando anche qualche problema ai giocatori. In alcuni momenti addirittura la trasformazione avviene inclinandosi. La stranezza non è passata inosservata soprattutto per i problemi che sono nati di conseguenza. Di solito le stranezze di Fortnite sono volute da ...

Giocatore di Fortnite entra nel tunnel segreto di Tempio Tomato - ecco come ha fatto : Anche se Fortnite ha solo una mappa a disposizione questo non vuol dire che tutti i segreti sono stati scoperti. Epic Games continua infatti ad aggiornarla di stagione in stagione. Il Battle Royale più famoso al mondo è pieno di segreti e luoghi nascosti, molto strani da visitare. Ad alcuni semplicemente non ci si può accedere, ma ovviamente gli utenti più cocciuti fanno di tutto per riuscire ad entrare in questi luoghi particolari. Uno di ...

Fortnite : Epic Games accontenta un giovane giocatore e introduce la skin Tender Defender : Esordisce oggi su Fortnite la nuova skin Tender Defender, un aspetto che ha una storia ben diversa dagli altri che settimanalmente vengono introdotti da Epic Games nel suo popolarissimo Battle Royale.Tender Defender è infatti è nata dall'idea di un bambino di 8 anni, Connor, i cui disegni hanno fatto appassionare la community di Fortnite e, a quanto pare, anche i suoi sviluppatori. La storia comincia lo scorso settembre con l'iniziativa del ...