Firenze | uccise venditore ambulante senegalese su Ponte Vespucci | chiesti 16 anni di

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Sedicidi carcere. È quanto ha chiesto il sostituto procuratore Giuseppe Ledda per l’ex tipografo in pensione Roberto Pirrone, accusato dell’omicidio dell’Idy Diene ucciso a colpi di pistola il 5 marzo scorso sul. La richiesta tiene conto di una pena effettiva di 24, ridotti di 8 per il ricorso al rito abbreviato. Nonostante sia stato accertato che il pensionato fosse in grado di intendere e di volere durante il fatto, gli avvocati dell’uomo, Sibilla Fiori e Massimo Campolmi, hanno chiesto di tener conto della perizia psichiatrica che ha evidenziato come Pirrone soffrisse di disturbi depressivi per i debiti e le conseguenti liti con la moglie. La sentenza del Tribunale diè attesa per il prossimo 7 gennaio.Pirrone ha sempre sostenuto di essere uscito di casa con l’intenzione di suicidarsi, salvo poi mettersi a ...