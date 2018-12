Fiorentina | a tutto Mirallas | due gol per puntare al riscatto

Calciomercato Fiorentina - rinforzi a tutto campo per tornare in Europa [GALLERY] : 1/9 LaPresse/Massimo Paolone ...

Fiorentina -Juventus - Allegri : "Dybala è un tuttocampista. Bernardeschi c'è" : 'Per la Fiorentina è la partita dell'anno, avrà una città intera a spingerla. E speriamo che sia una bella giornata di sport nel contesto di una sana rivalità'. Il primo spunto di Massimiliano Allegri tocca l'aspetto l'ambientale di Fiorentina-Juventus . Poi c'è quello pratico, sempre in prima fila con Max. 'Turno ...

Fiorentina -Juventus - tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Fiorentina-Juventus ? La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport HD , canale 251, e su Sky Sport Serie A , canale 202, , subito dopo Spal-Empoli , in programma alle ...

Fiorentina - Toldo : “Lafont può diventare un grande portiere - ha tutto” : Francesco Toldo , ex portiere di Inter e Fiorentina , considerato uno dei più grandi portieri italiani, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. L’ex portiere ha parlato di Lafont, portiere della Fiorentina , elogiandolo per le grandi qualità: “Lafont è un gran talento, ha un fisico incredibile. Può lavorare tanto e diventare un grande portiere . […] L'articolo Fiorentina , Toldo : “Lafont può diventare un ...

Serie A Fiorentina - Biraghi : «Faremo di tutto per arrivare in Europa League» : FIRENZE - Cristiano Biraghi , difensore della Fiorentina , ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della prossima partita di campionato contro la Roma: " La Roma è una squadra che punta alla Champions , noi vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Faremo di tutto per entrare in Europa ...