Finalmente in WhatsApp Web la modalità PIP | video visualizzati in app sempre in primo

(Di venerdì 21 dicembre 2018)Gli utilizzatori diWeb aspettavano da tempo questa notizia eè arrivata: icondivisi nell'applicazione di messaggistica, d'ora in poi, usufruiranno dellaPicture in Picture (PIP) e dunque verrannoall'interno della chat in cui sono stati condivisi, senza obbligare l'utente a migrare altrove.Proprio come da tempo già accade sull'app mobile WhatApp per iPhone e pure per Android, se un nostro contatto condividerà ad esempio unYouTube, anche inWeb e dunque da computer, quella clip potrà essere vista proprio all'interno della chat senza che questa rimandi al servizio Google. Anzi, durante la visione la schermata relativa al filmato continuerà ad essere attiva (nella parte in basso a sinistra del monitor), ma si potrà continuare a conversare inviando altri messaggi.L' unica condizione per poter beneficiare della ...