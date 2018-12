Film in uscita al cinema | da Amici Come Prima a Il Ritorno di Mary Poppins | cosa ci è

Prime foto e anticipazioni sul Film di Downton Abbey in uscita nel 2019 - il cast parla dei personaggi : Dopo il primo teaser trailer che annunciava l'arrivo nelle sale a settembre 2019, quattro nuove immagini del film di Downton Abbey e le dichiarazioni dei suoi protagonisti alzano il velo sull'atteso adattamento cinematografico, tanto voluto dal creatore Julian Fellowes che aveva sempre sognato di portare la sua creatura di maggior successo sul grande schermo. A pochi giorni dalla fine delle riprese, Entertainment Weekly ha pubblicato alcune ...

Natale al cinema - i Film in uscita : da 'Amici come prima' a 'Spider-Man' : Ampia e variegata scelta per il film da vedere a Natale al cinema. All’insegna dell'animazione e delle pellicole per famiglie come nella più classica tradizione e, in virtù di una ricca programmazione cinematografica, anche con una serie di proposte capaci di soddisfare le diverse esigenze di ogni cinefilo. Ad ognuno la sua scelta quindi. A seguire, segnaliamo alcuni tra i titoli più interessanti in uscita. I film da vedere a Natale al ...

Film in uscita al cinema - da Macchine Mortali a Il Testimone Invisibile : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : Macchine Mortali di Christian Rivers. Con Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan. Nuova Zelanda/Usa 2018. Durata: 128’. Voto 4/5 (DT) In un futuro post-apocalittico (anno 3118?) dopo la guerra atomica dei “sei minuti”, gli umani sopravvivono su città/Macchine in movimento, e l’immensa Londra muove verso Est alla conquista di Shan Guo. Nella cupola di St.Paul lo scienziato Valentine sta costruendo un’arma ad energia ...

Svelata la data d’uscita di Noi siamo Afterhours - il docu-Film sul concerto ad Assago del 10 aprile : La data d'uscita di Noi siamo Afterhours è finalmente ufficiale. Dopo la presentazione al Festival del Cinema di Roma, il docufilm è ora disponibile per il pre-order con approdo sul mercato in programma per il 25 gennaio. Nel cofanetto sono compresi due CD live e un DVD nel quale è racchiuso il concerto sold out che gli Afterhours hanno tenuto al Mediolanum Forum di Assago del 10 aprile con il quale hanno concluso i festeggiamenti per i ...

Film di Natale in uscita al cinema : 'Il ritorno di Mary Poppins' con Emily Blunt : In occasione delle festività di Natale, arriveranno al cinema diversi Film dedicati alle famiglie. Quest'anno, oltre al consueto cinepanettone, ci sarà anche una pellicola interessante, distribuita da Walt Disney, che piacerà senz'altro a bambini e adulti. Si tratta de "Il ritorno di Mary Poppins", musical con Emily Blunt e la partecipazione di Meryl Streep. Ispirato al romanzo scritto da P. L. Travers nel 1935, il lungometraggio diretto da Rob ...

Film in uscita a dicembre - i documentari e gli show musicali : Un evergreen delle Feste, due sguardi inediti su momenti storici che hanno aperto ferite non rimarginabili raccontati però attraverso l’esempio di piccoli grandi eroi (uno dei quali da premio Nobel). E ancora, uno dei live cult del 2018, uno degli autori cinematografici più amati di sempre (svelato sotto un punto di vista davvero inconsueto) e lo street artist più noto e misterioso del pianeta. Infine, un po’ di nozioni scientifiche ...

Film in uscita - da Santiago - Italia a La Casa delle Bambole : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : LA PRIMA PIETRA di Rolando Ravello. Con Corrado Guzzanti, Lucia Mascino, Valerio Aprea. Italia 2018. Durata: 77’. Voto: 3,5/5(AMP) Metti un preside di scuola elementare ossessionato dal Natale esaltato dalla recita dei suoi piccoli alunni. E metti, soprattutto, uno di questi a lanciare (colpevolmente?) una pietra rompendo una vetrata dell’edificio e ferendo due bidelli. Se ci aggiungi che il bimbo è figlio di immigrati ...

“Tiger Woods : Return of the Roar” - in uscita il Film sul golfista americano : “Tiger Woods: Return of the Roar”, è il titolo del film in uscita a fine mese sulle vicissitudini del campione di golf americano nella stagione del ritorno alle gare Un nuovo sguardo sulla stagione del ritorno di Tiger Woods e sulla storica vittoria nel Tour Championship a East Lake arriverà alla fine di questo mese. Espn ha infatti annunciato l’uscita del film ‘Tiger Woods: Return of the Roar‘ (Tiger Woods: ...

Film di Natale in uscita : Christian De Sica e Massimo Boldi in ‘Amici come prima’ : Il Natale si avvicina e ben presto usciranno al cinema diversi Film. Non mancheranno, come tutti gli anni, i cinepanettoni. Per le festività ci sarà una grandissima novità, ovvero il ritorno della coppia Christian De Sica e Massimo Boldi. I due attori, dopo qualche anno di separazione artistica, sono nuovamente fianco a fianco in una pellicola natalizia. A 13 anni di distanza dall’ultima volta, si potrà tornare a ridere con una commedia in cui ...

Netflix : i Film - le serie tv e i documentari in uscita a dicembre : Partita il 30 novembre la serie “Baby”, il grosso delle novità delle Feste ideato da Netflix sarà costituito principalmente da film . Tre le produzioni originali, il titolo di maggiore appeal è “Mowgli“, la versione live action e dark de “Il libro della giungla” curata da Andy Serkis con un cast stellare che, tra le voci degli animinali, conta anche su Christian Bale, Cate Blanchett e Benedict ...

Film al cinema in uscita a novembre 2018 : cast - trama - recensioni - curiosità - trailer : Film al cinema in uscita a novembre 2018? Scopriamo cosa c’è al cinema questo mese. Di seguito ecco il calendario dei Film in uscita al cinema nel mese di novembre 2018, con le schede riassuntive dei Film che saranno prossimamente al cinema a novembre. Titoli, date d’uscita, genere, cast. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE cinemaTOGRAFICHE Il calendario dei Film in uscita a novembre al cinema è articolato settimanalmente. In ogni ...

Film in uscita - da Lontano da qui a Troppa Grazia : cosa ci è piaciuto e cosa (decisamente) no : Lontano DA QUI di Sara Colangelo. Con Maggie Gyllenhaal, Gael Garcia Bernal, Parker Sevak. USA 2018. Durata: 96’. Voto: 4/5 (AMP) L’israeliano Nadav Lapid ne aveva scritto un libro e realizzato un Film, omonimi. A distanza di pochi anni l’italo-americana Sara Colangelo riprende il plot forgiandolo dentro un’opera intensa e sorprendente. Al centro è una maestra d’asilo (The Kindergarten Teacher è il titolo originale) Lisa Spinelli che, aspirante ...

Film in uscita al cinema questa settimana : da Animali Fantastici 2 a Red Zone! : Nel mondo reale, invece, è ambientato l'adrenalinico action Red Zone - 22 miglia di fuoco con protagonista Mark Wahlberg . Il Film racconta di un agente della CIA e un poliziotto indonesiano ...