Fantastico Honor 10 con EMUI 9 in Italia dal 21 dicembre no brand

(Di venerdì 21 dicembre 2018)Il 21non sarà una giornata come tutte le altre per i possessori di10 in, vista la messa a disposizione per i modelli nodell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie con9 in versione finale, com'era stato anticipato dalla presenza della release su Firmware Finder e dal rilascio localizzato in Malaysia. Al momento il roll-out è partito per gli utenti che hanno aderito al programma beta, ma nell'arco delle prossime ore la release sbarcherà su tutti gli esemplari.Il pacchetto, con sigla '9.0.0.159 (C432E4R1P9)', ha un peso di 772MB, e prevede l'inclusione delle gesture a schermo intero per la navigazione (novità assai ghiotta, che il pubblico sperimenterà per la prima volta, non essendo state rese disponibili nella beta e trattandosi di una delle aggiunte più attese delle funzionalità apportate da quest'ultima distribuzione Android), la patch di sicurezza ...