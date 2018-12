Fabio Testi choc in Italia lavori solo se hai certi requisiti

Fabio Testi : ‘Per lavorare in Italia serve un tesserino da gay o da tossico’ : “Devo fare un tesserino da gay per lavorare in Rai, poi un tesserino da tossico per lavorare nell’altro ambiente, ormai in Italia il lavoro artistico si è limitato a certi gruppi”, parola di Fabio Testi , amatissimo attore di cinema e fiction televisive, tra cui anche La dottoressa Giò (che nel 2019 farà il suo grande ritorno dopo vent’anni di assenza sugli schermi di Canale 5. Chiaramente con Barbara D’Urso nuovamente nei ...

Fabio Testi - la rivelazione che terremota Rai e Mediaset : 'Ecco perché non lavoro più per loro' : L'attore Fabio Testi da tempo ormai lavora per film di produzione straniera, in Italia la sua attività è limitata al minimo e a quel che preferisce, come letture teatrali e piccoli spettacoli. Dalla televisione italiana poi è sempre più lontano, come ha spiegato lui stesso a radio Cusano Campus. Testi ha denunciato che per lavorare nel mondo dello spettacolo italiano è ...