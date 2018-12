F1 | quanto entusiasmo per Raikkonen | da brividi l’ultimo giorno a Maranello per Kimi

sportfair

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Il pilota finlandese ha salutato il mondo Ferrari nel corso di una cerimonia andata in scena ieri a Si è consumata ieri l'ultima giornata di, il pilota finlandese ha partecipato ad una cerimonia organizzata dalla Ferrari per chiudere la stagione 2018. Il driver di Espoo ha scelto di ripartire dall'Alfa-Sauber, lasciando il Cavallino per far posto a Charles Leclerc, indicato come suo successore in tempi non sospetti dal compianto presidente Marchionne. Salito sul palco davanti a tutti i dipendenti Ferrari, Iceman ha ringraziato tutti, ricevendo un lungo e caloroso applauso da quella squadra che rimarrà sempre nel suo cuore.