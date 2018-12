F1 – La promessa alla squadra e l’eredità di Raikkonen | Vettel fa sorridere tutta

sportfair

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Sebastiantra promesse e buoni propositi: il tedesco della Ferrari fae tutto lo staff nella serata speciale di ieri a Maranello Tutto il team Ferrari si è riunito ieri a Maranello per un’ultima festa in rosso per salutare il 2018 ed i suoi protagonisti, tra gioie, dolori e promesse. Non è mancato un momento speciale per omaggiare Sergio Marchionne, ma c’è stato tempo anche ditutti insieme. Tra promesse e discorsi,, affiancato da Kimi, ancora per una sera con addosso il marchio del Cavallino, ha fatto ridere tutti i presenti in sala. “Cosa farai l’anno prossimo?“, “Meglio!”, ha risposto il tedesco della Ferrari, promettendo quindi un miglioramento per la stagione 2019 di F1.“Adesso che Kimi se ne va ed io la fama di parlare molto, dovrò prendere la sua eredità e dare le sue ...