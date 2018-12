Eurolega – Risultati e classifica dopo i match della 14ª giornata | l’Olimpia Milano

Risultati Eurolega 14ª Giornata – Milano piega il Panathinaikos : ok Real Madrid - Zalgiris e Khimki : L’Olimpia Milano vince in casa del Panathinaikos, successo esterno per il Real Madrid sul campo del Bayern Monaco, vittorie casalinghe per Zalgiris e Khimki: i Risultati dei match della 14ª Giornata di Eurolega Un poker di partite nella serata di venerdì chiude la 14ª Giornata di Eurolega. Sventola alto il tricolore in giro per l’Europa con l’Olimpia Milano, unica formazione italiana presente nel torneo, che batte il Panathinaikos in ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Risultati Eurolega : CSKA - Fenerbahce ed Olympiacos rispondono presente : Risultati Eurolega: CSKA, Fenerbahce ed Olympiacos sono uscite vittoriose dalle rispettive gare ‘pre-natalizie’ Risultati Eurolega, è iniziata quest’oggi la 14ª giornata di gare. Il CSKA ha aperto la serata con una vittoria altisonante di fronte al pubblico amico, un 102-84 che non ha lasciato scampo all’Efes Istanbul, annichilito letteralmente. Fantastico De Colo da 21 punti, si è messo in luce anche Hackett con 14 ...

Risultati Eurolega – Sconfitta amara per Milano : sorridono Real Madrid e Maccabi Tel Aviv : Milano non ce la fa contro un complicato Bayern: tutti i Risultati delle partite di oggi di Eurolega E’ terminata un’altra giornata di sfide di Eurolega. In campo, oggi, l’Armani Ex Change Milano: la squadra di coach Pianigiani non è riuscita ad avere la meglio su un tostissimo Bayern, che ha trionfato per soli 2 punti, col risultato di 78-80. Ottima prestazione di James e Micov, a referto rispettivamente con 17 e 16 ...

Risultati Eurolega – Fenerbahce senza rivali - si arrende anche il CSKA : successi anche per Efes e Olympiacos : Il big match della tredicesima giornata di Eurolega se l’aggiudicano i turchi, che stendono il CSKA 79-75. L’Efes asfalta il Buducnost, vittorie esterne per Olympiacos e Baskonia Una serata ricca di emozioni, una tredicesima giornata di Eurolega intensa quella appena conclusa. Merito del big match tra Fenerbahce-CSKA Mosca, ma anche delle altre sfide andate in scena, capaci di regalare numerosi colpi di scena. A sorridere alla ...

Risultati Eurolega : Milano cade contro il Fenerbache di Datome - Cska dominante col Khimki : Eurolega, l’Olimpia Milano ha perso sul parquet del Fenerbache del ‘nostro’ Gigi Datome, vince anche il Cska Eurolega, l’Olimpia Milano non è riuscita nell’impresa di espugnare il parquet del Fenerbache, una delle candidate alla vittoria finale. Sconfitta 92-85 per la squadra di coach Pianigiani che ha dimostrato di poter competere anche contro una vera e propria corazzata come quella di Gigi Datome e ...