Euro Zona | peggiora la fiducia consumatori a dicembre

L'Inflazione della Zona Euro scivola all'1 - 9% sotto target BCE : Riviste al ribasso le previsioni di inflazione dell'EuroZona per il mese di novembre, che risultano anche al di sotto delle previsioni. Secondo l'Ufficio statistico Europeo, EuroSTAT,, i prezzi al ...

Eurozona : scende surplus commerciale : scende nel mese di ottobre il surplus commerciale della zona euro col resto del mondo, che si attesta a 14 miliardi di euro, rispetto ai 17,8 miliardi di ottobre 2017. Lo comunica Eurostat, specificando che l'export di beni è stato pari a 209,7 miliardi, con un aumento dell'11,4%...

Il debito pubblico italiano? Tra i più sostenibili dell'Eurozona. Parola della Banca d'Italia : Non dimentichiamo che la giornata peggiore fu quel martedì 29 maggio quando salì al Colle un Carlo Cottarelli privo di qualsiasi maggioranza politica e non si intravedeva alcuna prospettiva concreta ...

Sulla riforma dell'Eurozona l'Italia ha alleati a Bruxelles che ignora : Roma . Pierre Moscovici non ha tutti i torti quando dice che lui è una colomba ed è tra i pochi sostenitori dell'Italia dentro la Commissione. Lui e il suo direttore generale agli Affari economici e ...

Roma. Pierre Moscovici non ha tutti i torti quando dice che lui è una colomba ed è tra i pochi sostenitori dell'Italia dentro la Commissione. Lui e il suo direttore generale agli Affari economici e finanziari, l'Italiano Marco Buti, condividono una fama di falchi che forse non meritano del tutto. Lo

Ue : passi avanti verso l'integrazione dell'Eurozona : Via libera dei leader Ue alla riforma de zona euro, che comprende il paracadute finale per il fondo salva-banche, la riforma del fondo salva-Stati Esm e un bilancio della zona euro -

Eurozona - accelera il costo lavoro nel 3° trimestre : Sale il costo del lavoro nella Zona Euro, che registra nel 3° trimestre dell'anno un +2,5%. Il dato si confronta con il +2,3% del 2° trimestre, dato rivisto da 2,2%,. Lo comunica l' Eurostat , ...

Eurozona - crescita crolla al valore più basso in quattro anni : Per di più l'indagine evidenzia quanto il settore automobilistico sia in difficoltà e quanto stia agendo da traino per l'economia del settore dell'intera regione".

Draghi termina il Qe mentre l'economia dell'Eurozona peggiora : La Bce, come hanno osservato anche altri analisti alla vigilia della riunione, si trova nel dilemma di prendere atto della crescita debole dell'economia della zona euro, i dati economici della hanno ...

Draghi termina il Qe mentre l’economia dell’Eurozona peggiora : Milano. "La decisione di porre fine al Quantitative easing è più di tipo politico che economico e farà piacere ai falchi del Consiglio direttivo, in particolare ai tedeschi. Nonostante le revisioni al ribasso del pil dell'area euro, la Banca centrale spera nella comparsa di sacche di crescita e di u

Bce - Draghi conferma la finisce del Qe dal 2019 : “Tagliate le stime di crescita dell’Eurozona” : “Anche se i dati sono più deboli di quanto atteso, a fronte di una domanda estera e di fattori specifici di Paesi e settori, la domanda interna sottostante continua a sostenere l’espansione e a spingere gradualmente l’inflazione”. Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi, al termine del board della banca centrale che ha confermato da gennai...

La BCE conferma politica accomodante dopo fine QE. Taglia stime PIL e Inflazione Eurozona : Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea rimane "pronto ad aggiustare come appropriato" le sue misure in qualunque momento e ritiene necessario uno "stimolo monetario significativo". Lo ha ...

Bce lima stima Pil Eurozona - 2018 +1 - 9% : ANSA, - ROMA, 13 DIC - La Banca centrale europea ha rivisto al ribasso le stime di crescita del 2018 per l'Eurozona all'1,9% dal 2% della stima precedente. Per il 2019 la proiezione sul tasso di ...