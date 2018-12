ilmattino

: RT @mattinodinapoli: Escher conquista Napoli: 25mila visitatori nel primo mese - angydist : RT @mattinodinapoli: Escher conquista Napoli: 25mila visitatori nel primo mese - mattinodinapoli : Escher conquista Napoli: 25mila visitatori nel primo mese - mattinodinapoli : Escher conquista Napoli: 25mila visitatori nel primo mese -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) ... così come già accaduto nel 2016 e 2017.Ogni euro investito in iniziative come queste, ne produce 60 a favore dell'economia cittadina. Questa è una delle ragioni che avvalora lo sforzo che tra tante ...