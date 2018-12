Ecotassa | la stangata non solo per i suv | hai una berlina? Massacrato

Alfa Romeo : stangata da oltre 5 mila Euro per le Quadrifoglio con Ecotassa e Superbollo : Ho collaborato con diverse testate online, occupandomi di temi differenti ma senza mai abbandonare il mondo dei motori ed, in particolare, il settore auto che ormai seguo quotidianamente con l'...

Ecotassa e superbollo - Una stangata da mille a 10 mila euro : Ok, la seconda versione dellEcotassa è certamente più digeribile della prima, che colpiva indiscriminatamente (e ingiustificatamente) la gran parte degli acquirenti di auto nuove. Però anche la correzione operata al Senato presenta delle criticità. Di metodo e di merito. Sul metodo perché è davvero poco ragionevole colpire con una sovrattassa una parte, ancorché minoritaria, del parco auto. Nel merito, perché una buona fetta di queste macchine è ...

Ecotassa - stangata fino a 2.500 euro sulle auto medie : Reggetevi forte, arriva il Monti-bis. Dopo le feroci critiche fatte da Lega e M5S al governo del Professore per la sudditanza all'europa e la forte pressione fiscale che frenava la crescita, gli...

Ecotassa - arriva la stangata per Suv e auto extralusso : incentivi per le vetture ibride o elettriche : In una fase in cui l'economia appare in progressivo rallentamento, ciò che servirebbe è un concreto supporto del governo alle nostre aziende, alle nostre imprese più rappresentative'.

Ecotassa - La Camera approva la stangata per le nuove auto : Con il voto di fiducia, la Camera ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge bilancio, che contiene la famigerata Ecotassa sulle auto nuove con emissioni di CO2 superiori a 110 g/km. I sì sono stati 312, i no 146, gli astenuti due. Il testo passa ora allesame del Senato, dove la norma, a sentire i massimi esponenti della maggioranza, sarà quantomeno riesaminata dopo le polemiche dei giorni scorsi e la levata di scudi unanime di ...

Ecotassa - La Camera approva la stangata per le nuove auto : Con il voto di fiducia, la Camera ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge bilancio, che contiene la famigerata Ecotassa sulle auto nuove con emissioni di CO2 superiori a 110 g/km. I sì sono stati 312 e i no 146, mentre si è registrato un solo astenuto. Il testo passa ora allesame del Senato, dove la norma, a sentire i massimi esponenti della maggioranza, sarà quantomeno riesaminata dopo le polemiche dei giorni scorsi e la levata di ...

Ecotassa - Incentivo o stangata? La nostra simulazione su quindici auto - FOTO GALLERY : Sull'Ecotassa per le nuove auto è già piovuta una cascata di critiche, al punto che il governo sembra già intenzionato a un dietrofront, o perlomeno a una miglior concertazione. Vedremo: nel frattempo, Quattroruote ha preparato una simulazione sui potenziali effetti della norma, legata alle emissioni di CO2 e applicata a quindici diversi modelli a benzina, diesel, propulsione ibrida, a metano o a Gpl. I risultati sono contenuti nella GALLERY qui ...

Ecotassa - Incentivo o stangata? La nostra simulazione su quindici auto - FOTO GALLERY : Sull'Ecotassa per le nuove auto è già piovuta una cascata di critiche, al punto che il governo sembra già intenzionato a un dietrofront, o perlomeno a una miglior concertazione. Vedremo: nel frattempo, Quattroruote ha preparato una simulazione sui potenziali effetti della norma, legata alle emissioni di CO2 e applicata a quindici diversi modelli a benzina, diesel, propulsione ibrida, a metano o a Gpl. I risultati sono contenuti nella GALLERY qui ...

Possibile nuova stangata per il portafoglio degli italiani : in arrivo l'Ecotassa : Nuovo scontro tra i vertici del governo gialloverde, questa volta riguardante l'ecotassa, una nuova imposta sulle auto in proporzione alla cilindrata e al grado di inquinamento da esse prodotte. Salvini tuona contro l'altro vice-premier Luigi di Maio, assolutamente contrario a qualsiasi nuova imposta sull'auto, in quanto uno dei beni materiali maggiormente tassati in Italia, afferma il leader del Carroccio. Secondo la proposta di modifica ...

Ecotassa in arrivo : stangata sulle auto tradizionali : ... con Fim Fiom, Uilm e Federauto schierati insieme contro l'iniziativa di governo e preoccupati dall'impatto che un meccanismo di bonus-malus così architettato potrà avere sull'economia del Paese e ...