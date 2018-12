Ecco come Rage 2 spera di risolvere i difetti del primo Rage

"Ecco come Rage 2 spera di superare le criticità del primo Rage" : In arrivo il 14 maggio del 2019, Rage 2 si è mostrato in una serie di trailer e video di gameplay che hanno provato come questo seguito sia molto diverso dal primo capitolo, sia per toni e ambientazioni quanto per meccaniche intrinseche di gioco.Il nuovo video d'approfondimento pubblicato da Game Informer sul suo canale YouTube interroga proprio Tim Willits, Studio Director di id Software, sulle differenze tra i due videogiochi. Per Willits Rage ...

Ecco come uno sconosciuto videogioco indie è riuscito a guadagnarsi un posto nella top ten dei titoli più giocati di Steam : Steam propone diverse classifiche che sintetizzano l'andamento dei videogiochi pubblicati sulla piattaforma in base alla loro popolarità, al loro numero di giocatori ma anche in base al numero di inserimenti nella lista dei desideri degli utenti, come vi avevamo raccontato qualche giorno fa in relazione a Sekiro.Di recente una di queste classifiche ha colto l'interesse dei più curiosi, poiché al decimo posto della lista dei videogiochi più ...

Ecco come passeranno il Natale William e Kate - e i royal babies - : Alcune fonti infatti rivelano che alla Regina Elisabetta piaccia dare spettacolo la notte di Natale , quando si lascia andare nelle sue interpretazioni di leaders del mondo e VIP che ha incontrato ...

Nuove assunzioni in Fiat : Ecco le figure richieste e come candidarsi : Il mondo dei motori vi ha sempre affascinato? Non potrete allora lasciarvi scappare le Nuove inserzioni lavorative divulgate dalla Fiat. La famosa azienda automobilistica italiana è infatti alla ricerca di personale, alle prime armi o già con esperienza, da impiegare presso le sue diverse sedi sul territorio nazionale.Continua a leggere

Solstizio d’Inverno 2018 : dall’architettura ai giochi alle cerimonie - Ecco come gli indigeni americani festeggiano il giorno più breve dell’anno : Il Solstizio d’Inverno avviene nello stesso momento per tutti, in ogni parte del mondo, e quest’anno nell’emisfero settentrionale si verifica proprio oggi, 21 dicembre, precisamente alle 23:23 (ora italiana). Il Solstizio d’Inverno si verifica ogni anno quando il sole raggiunge l’inclinazione di -23,5°C, ossia quando il Polo Nord è più distante per inclinazione dal sole, determinando le minori ore di luce solare dell’anno. Durante il Solstizio ...

Allergia e asma nei bambini? Ecco come può influire il contatto con cani e gatti sull’insorgenza di questi disturbi : Stare spesso a contatto con animali domestici, come cani e gatti, causa una diminuzione del rischio di sviluppare allergie nei bambini, ma riduce anche l’insorgenza di eczema e asma. La conferma arriva da uno studio pubblicato sulla rivista PLoS One e reso noto dal magazine britannico New Scientist. Lo studio è stato condotto da Bill Hesselmar dell’Università svedese di Goeteborg rianalizzando i dati di due ricerche. La prima ha ...

Il fact checking di Di Maio : dal fisco alle pensioni. Ma Ecco come stanno le cose : Con un post su Facebook Luigi Di Maio rivendica il lavoro del governo sulla Legge di Bilancio e indica i risultati raggiunti. Il leader M5S elenca 20 punti ai quali corrispondono, a suo dire, ...

Verona - scoperto giro di “patenti facili” : Ecco come suggerivano le risposte corrette agli esami : Un funzionario della Motorizzazione Civile di Verona e il titolare di una nota autoscuola sono stati arrestati e altre 22 persone sono state denunciate nell’abito dell’operazione, denominata ‘Tic Tac‘, condotta dalla Polizia di Verona che ha portato allo scoperto un giro di ‘patenti facili’. Le indagini sono scaturite da due distinte segnalazioni circa i sospetti di alcuni candidati sulla regolarità degli ...

Ecco come sarà il nuovo ponte di Renzo Piano per Genova : Quello del nuovo ponte di Genova è senza alcun dubbio il progetto architettonico più discusso del 2018 italiano. Dopo il drammatico crollo del ponte Morandi di questa estate e il valzer di dichiarazioni politiche che ha spesso sfiorato il ridicolo, è di queste ore la notizia ufficiale che la nuova struttura che solcherà il Polcevera porterà la firmata dell'archistar Renzo Piano, in prima linea con il suo progetto ...

Solstizio d’Inverno 2018 da incanto : Ecco come osservare le Ursidi nella notte della Luna Fredda : Oggi, venerdì 21 dicembre, scocca il Solstizio d’Inverno, il giorno più corto dell’anno, che quest’anno incanterà tutti gli appassionati di astronomia. Nel cielo, infatti, apparirà anche la Luna Fredda o Luna della Lunga notte, poco prima che del picco dello sciame meteorico delle Ursidi. Il Solstizio d’Inverno segna un periodo di transizione in cui i giorni iniziano a diventare più lunghi nell’emisfero settentrionale e più corti nell’emisfero ...

Una Vita anticipazioni : ARTURO scopre che SIMON è figlio di SUSANA - Ecco come… : Grande pericolo in arrivo per SUSANA Seler (Amparo Fernandez) e SIMON Gayarre (Jordi Coll) nelle prossime settimane a Una Vita: ARTURO Valverde (Manuel Reguiero) scoprirà infatti, per puro caso, che i due sono madre e figlio. Ripercorriamo insieme i passaggi fondamentali della storyline per comprendere meglio come si arriverà a questo passaggio fondamentale… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto comincerà quando Elvira, ...

Dieta per dimagrire prima di Natale/ Ecco come dire addio a fianchi - cosce e glutei : Con l'arrivo delle feste sono molti quelli che cercano una Dieta per dimagrire prima di Natale. Ecco cosa mangiare e cosa evitare

Michael Schumacher - come sta davvero? La Bild : «Ecco perché nessuno può parlare» : Tutti continuano a interrogarsi sulle reali condizioni di Michael Schumacher, cinque anni dopo il grave incidente sciistico del 29 dicembre 2013: un team di fisioterapisti e medici continua a occuparsi dell’ex pilota di Formula 1, pluricampione del mondo, e lo assiste nella riabilitazione nella sua casa sul lago di Ginevra. Ma perché anche se molti conoscono le sue condizioni, quasi nessuno parla, mantenendo un forte riserbo sulla sua ...

Ridurre le emissioni di CO2 del 64% entro il 2050? Ecco come : In occasione della COP24 di Katowice, ING ha presentato i risultati della sua ultima ricerca “Technology, the climate saviour?”, condotta da ING Economics Department, che ha come oggetto d’indagine il legame tra tecnologia e lotta ai cambiamenti climatici. Nello studio ING delinea il proprio Positive Tech Scenario, uno quadro positivo ma realistico che prevede una riduzione del 64% di CO2 entro il 2050 grazie al contributo tecnologico e a ...