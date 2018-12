EasyJet punta sull' Italia | a Malpensa un maxi-centro addestramento piloti

EasyJet punta su Malpensa - sfida a distanza con Ryanair : Se Ryanair è saldamente la prima compagnia aerea per un movimento vicino ai 40 milioni di passeggeri sul territorio italiano, con la principale base allocata all' Aeroporto di Milano Bergamo dove ...

EasyJet punta a voli con aerei elettrici entro il 2027 : I numeri parlano chiaro. Negli ultimi anni l’interesse, a livello globale, per i motori a zero emissioni, ibridi o elettrici, è cresciuto in maniera importante sul mercato automobilistico. E nonostante i numeri non siano ancora paragonabili alle vetture più inquinanti, c’è ancora un ampio margine di crescita, tanto da spingere i principali produttori del settore a investire nella produzione di auto elettriche come mai fatto fino ad oggi. Questa ...