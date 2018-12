Drew Barrymore in lacrime davanti ai followers | ' La vita ti butta giù in un minuto'

Drew Barrymore in lacrime per i suoi followers : «La vita può buttarti giù in un minuto» : Non è la prima volta che l'ex bambina prodigio del cinema americano - che con 'E.T' di Steven Spielberg intenerì tutto il mondo - si mostra 'acqua e sapone' e fragile. Non nasconde, inoltre, di avere ...

Drew Barrymore piange su Instagram/ Video : "Alcuni giorni sono davvero difficili..." : Drew Barrymore piange su Instagram, Video: "Alcuni giorni sono davvero difficili...". Esperimento social: quando la finzione si scontra con la realtà...

Drew Barrymore in lacrime : “Alcuni giorni sono difficili” : “Alcuni giorni sono fantastici, ti senti bella dopo ore di trucco o al termine di una sessione di palestra. Non posso nascondere però che ci siano anche altri giorni più difficili, in cui le cose non vanno come vorrei”. Con queste parole Drew Barrymore ha accompagnato alcune foto postate su Instagram e ha continuato: “Mi rendo conto di essere fortunata perché affronto problemi risolvibili, ma a volte la vita può ...

Realtà VS apparenza : Drew Barrymore lancia la campagna social #TheWayItLooksToUs : Drew Barrymore ci ha abituati a sprazzi di sincerità fuori dal comune nel mondo hollywoodiano, come quando a un fan che le chiedeva se fosse incinta rispose: 'No, sono solo grassa' . Questa volta ...

Drew Barrymore in lacrime : «Anche questa è vita (siate onesti)» : Drew BarrymoreDrew BarrymoreDrew BarrymoreDrew BarrymoreDrew BarrymoreDrew BarrymorePose plastiche e luci ad hoc. La maggior parte delle foto su Instagram, com’è normale che sia, raccontano una realtà impeccabile, che lascia poco spazio alle imperfezioni. Gli utenti, sui loro profili, tendono a far vedere il meglio di sé e delle esperienze che sperimentano, ma la vita è anche altro. A ricordarlo è Drew Barrymore che ieri, dopo aver accompagnato ...