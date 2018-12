Douglas Costa risponde a un tifoso | ' Pronto alla panchina? Sempre pronto'

Calciomercato Juventus - il Manchester United vorrebbe Douglas Costa a gennaio (RUMORS) : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero si sta muovendo in entrata, dal momento che sta cercando un centrocampista di qualità per rinforzare la linea mediana a disposizione di Massimiliano Allegri. In questi giorni si stanno acCostando vari nomi al club bianconero, come Paul Pogba del Manchester United, Adrien Rabiot del Paris Saint Germain, Isco del Real Madrid e Sergej Milinkovic-Savic della ...

Juventus - Bernardeschi e Douglas Costa titolari : la possibile formazione : Ieri pomeriggio, la Juve è sbarcata a Berna e, dopo aver preso un primo contatto con lo Stade de Suisse, si è recata in ritiro. I bianconeri rimarranno in hotel fino alle 19 di questa sera quando saliranno sul pullman per andare allo stadio. Massimiliano Allegri, contro lo Young Boys, schiererà una Juventus un po' diversa rispetto a quella che si è vista venerdì contro l'Inter. Il tecnico livornese, contro gli svizzeri, dovrebbe puntare sul ...

Juventus - Douglas Costa : "Questa Juve è speciale - ma il campionato è ancora aperto" : L'esterno brasiliano ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport, nel corso della quale ha parlato a 360 gradi del suo mondo a tinte bianconere: "Dal mio arrivo a Torino siamo cresciuti ...

Douglas Costa : 'Abbiamo raggiunto un record importante - nei momenti chiave ci siamo' : Douglas Costa è arrivato alla Juventus nell'estate del 2017 ed all'inizio della sua esperienza bianconera ebbe un esordio un po' sottotono, ma poi quando la stagione calcistica è arrivata al giro di boa, si è acceso ed è stato decisivo in molte tappe che hanno portato i bianconeri alla conquista del settimo scudetto consecutivo. Anche l'annata 2018-2019 si è aperta per il brasiliano in salita, infatti è stato protagonista di una squalifica e di ...

Juventus - Douglas Costa 'Non giochiamo sempre bene - ma quando conta ci siamo' : Forse la Juventus , riprendendo le parole di Allegri, non ha ammazzato il campionato, ma ha avuto la forza di dimostrare a tutto il mondo del calcio il suo enorme potenziale. 'Abbiamo raggiunto un ...

Juventus - Douglas Costa in esclusiva : 'Spettacolo? Lo facciamo quando serve' : Tanti gli argomenti trattati da Douglas Costa , intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Non ancora decisivo come accaduto nella passata stagione, l'esterno offensivo brasiliano ha parlato ...

Juve - Douglas Costa : 'Meno occasioni ma più gol - su Dybala...' : L'esterno della Juventus Douglas Costa parla a Sky Sport dopo la vittoria dei bianconeri sull'Inter:

Top & Flop - è il turno dei fantasisti : De Paul - Keita - Douglas Costa : Top De Paul (Udinese) – Spina nel fianco per la difesa romanista, da autentico e aspirante top player leader trascina l’Udinese verso la vittoria finale. Segna un gol d’autore e ne fa segnare un altro, poi annullato, a Pussetto. Keita (Inter) – Un giocatore ritrovato come ai tempi dell’esordio in Serie A con la Lazio. Segna in avvio di gara, mettendo tutto in discesa per l’Inter. Smista un prezioso assist in ...

Juventus - contro la Spal spazio al turn-over : chance per Douglas Costa : Questo pomeriggio, la Juve si è dedicata al lavoro in campo per preparare la partita di domani contro la Spal. Massimiliano Allegri prima della seduta ha parlato in conferenza stampa e ha dato qualche piccola indicazione di formazione. Infatti, domani è possibile che la Juventus presenti alcune novità anche perché qualche titolatissimo ha bisogno di un po' di riposo: uno dei principali candidati a rifiatare è Blaise Matuidi, oltre a lui ...

Douglas Costa - che ti sei messo in testa? Taglio di capelli con il fulmine : E' abbastanza chiaro che il ragazzo ci tenga in modo particolare, al suo "marchio", tanto da farselo "stampare" sulla testa. Così si è presentato Douglas Costa all'amichevole internazionale tra il suo ...

Juventus - Douglas Costa torna sullo sputo a Di Francesco : Juventus– Il suo avvio di stagione è stato macchiato da quell’inqualificabile gesto compiuto durante Juventus-Sassuolo, quarta gara del campionato in corso. Nonostante la vittoria bianconera, con i primi due gol in Serie A di Cristiano Ronaldo, quella gara viene ricordata per lo sputo di Douglas Costa nei confronti di Federico Di Francesco, giocatore neroverde e […] L'articolo Juventus, Douglas Costa torna sullo sputo a Di Francesco ...

Douglas Costa e lo sputo a Di Francesco : “brutto episodio - ero fuori di me” : Douglas Costa, attaccante della Juventus, è tornato a parlare dell’episodio dello sputo a Di Francesco nella gara contro il Sassuolo “È stato un brutto episodio, ero fuori di me e non mi era mai capitato nella mia carriera. Ora spero di lasciarlo alle spalle e di continuare a lavorare”. L’attaccante della Juventus, Douglas Costa, torna dal ritiro della nazionale brasiliana a parlare dello sputo a Federico Di ...

Juventus - Douglas Costa torna sullo sputo a Di Francesco : “Non ero in me” : A distanza di due mesi dall’episodio deplorevole dello sputo nei confronti di Di Francesco, l’esterno della Juventus Douglas Costa è tornato a parlare di quel giorno: “È stato un giorno infelice, non ero in me. Non avevo mai fatto una cosa del genere in 10 anni di carriera“. Oltre i 4 turni di squalifica in campionato, anche la reprimenda del ct del Brasile: “Con Tite ci siamo guardati negli occhi, mi ha detto ...

Douglas Costa e lo sputo : 'Un giorno infelice - non ero in me' : TORINO - 'E' stato un giorno poco felice, non ero in me. Non avevo mai fatto una cosa del genere in 10 anni di carriera '. Così l'attaccante della Juventus Douglas Costa parlando dal ritiro della ...