Dopo la Siria l’Afghanistan | Trump annuncia il ritiro dei soldati Il generale Mattis

Dopo sette mesi ritrova in cucciolo che ha salvato in Siria : Lo aveva trovato sotto le macerie di una scuola di Raqqa, in Siria, e lo aveva salvato. Ma, in realtà, trovare quel cucciolo di Asian Shepherd era stata una benedizione per il soldato, che era riuscito a ritagliarsi un po' di normalità, tra le bombe e i morti di quella guerra.Sean Laidlaw, 30 anni, era stato due volte in missione in Afghanistan, durante i 10 anni di arruolamento nella Royal Engineers. Poi era arrivato nella Siria dilaniata dalla ...