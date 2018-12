Donna suicida nel Tevere | il marito | Non ho capito il dolore di Pina Non pensavo

huffingtonpost

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Uscita da casa con le sue bimbe in braccio quando fuori era ancora notte. Le ha prese dalle loro culle mentre dormivano e ha aperto in silenzio la porta senza svegliare nessuno, poi la tragedia, quando aera ancora l'alba, a Roma. Una mamma di 38 anni,Orlando, si è tolta la vita lanciandosi nel fiume. Delle due gemelline, di appena sei mesi, finora non c'è traccia. Continuano le ricerche soprattutto nel fiume per capire se la mamma possa averle gettate in acqua insieme a lei o qualche istante prima. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per omicidio-suicidio.Oggi ildellaracconta la sua disperazione: le sue parole sulla tragedia vengono riportate dal Corriere della Sera.Non hoche mia moglie aveva qualcosa, che soffriva, non riesco a darmi pace per quello che è successo. Ci siamo svegliati alle 3 per la poppata, sembrava ...