Donald Trump | in Siria lo stesso tragico errore che George Bush fece in Iraq

Jim Mattis non segue più Donald Trump - la strategia dei ritiri rende il mondo più insicuro : Per il generale Vincenzo Camporini 'seria incertezza per la Nato'. Secondo l'ambasciatore Giancarlo Aragona è 'un favore a Russia e Iran' in Medio Oriente

Vestito da contadino - Donald Trump festeggia il Farm Bill : Con un video postato sul suo profilo Twitter in cui canta Vestito da contadino , con tanto di forcone e cappello di paglia, Donald Trump ha celebrato la firma del Farm Bill. Il presidente americano ha ...

Siria - il tradimento "multiplo" di Donald Trump : Esulta Erdogan che ha la luce verde per "spianare" i curdi-Siriani. Scatta l'allarme rosso a Gerusalemme. Mentre per le forze curdo-Siriane è una "pugnalata alla schiena". E quel rompete le righe spiazza e irrita Parigi e Londra. "Abbiamo sconfitto l'Isis in Siria", afferma Trump su Twitter, spiegando che la lotta all'Isis era "l'unica ragione di essere lì".Secondo il Wall Street Journal il ritiro è stato deciso da Trump ...

Spende 25mila dollari per dare il nome 'Donald Trump' a una nuove specie di verme : 'Avendo scoperto la somiglianza tra questo sorprendente e sconosciuto organismo e il leader del mondo - hanno spiegato dalla società alla Cnn - non abbiamo resistito al desiderio di acquistare il ...

Donald Trump firmò una lettera di intenti sulla costruzione di una Trump Tower a Mosca : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la campagna elettorale per le ultime presidenziali firmò una lettera di intenti sulla costruzione di una Trump Tower – un grattacielo simile a quelli presenti in molte città americane – a Mosca,

Donald Trump contro la Fed - "incredibile" che pensi di alzare i tassi "con il mondo che esplode attorno a noi" : Donald Trump torna all'attacco della Fed. Per il presidente americano è "incredibile" che la Federal Reserve possa prendere in considerazione mercoledì l'aumento dei tassi di interesse. "E' incredibile che con un dollaro molto forte e praticamente senza inflazione, con il mondo esterno che esplode intorno a noi, con Parigi che sta bruciando e con la Cina in calo, la Fed stia addirittura considerando un altro aumento dei tassi di ...

Donald Trump ha scelto Mick Mulvaney - suo consulente per il budget - come capo dello staff della Casa Bianca provvisorio : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scelto Mick Mulvaney, suo consulente per il budget, come capo dello staff della Casa Bianca provvisorio, in sostituzione di John Kelly, l’ex generale dei Marine che lascerà l’incarico a gennaio dopo un

Usa - bimba migrante di 7 anni muore disidratata/ Ultime notizie - nuove polemiche nei confronti di Donald Trump : Usa, bimba migrante di 7 anni muore disidrata. Ultime notizie, nuove polemiche nei confronti della politica di Donald Trump

Il Senato statunitense contro Donald Trump : La maggioranza dei Senatori ha votato per chiedere di togliere l'appoggio all'Arabia Saudita nella guerra in Yemen, in parte come gesto di protesta per l'uccisione di Khashoggi

Condannato Michael Cohen : pagò il silenzio di sue escort che fecero sesso con Donald Trump : L'ex avvocato di fiducia di Donald Trump è stato Condannato a 3 anni di reclusione: fu lui a pagare due donne affinché non raccontassero di aver avuto rapporti sessuali extraconiugali con il Presidente degli Stati Uniti.Continua a leggere