Doccia gelata sui rimborsi Vodafone | TIM e Wind Tre per le fatturazioni a 4 settimane

(Di venerdì 21 dicembre 2018)Arrivano notizie non esattamente incoraggianti per tutti coloro che speravano di veder chiusa la storia dei, TIM eTre a stretto giro. Ormai tutto sembrava pronto per gli utenti che per diversi mesi sono stati ingiustamente soggetti a rinnovi della propria tariffa ogni quattro, dopo che le varie compagnie telefoniche avevano perso alcuni ricorsi in merito. Dalle ultime notizie trapelate, sembrava che a cavallo tra il 2018 ed il 2019 i singoli operatori dovessero adeguarsi alle disposizioni "dall'alto", ma evidentemente qualcosa è cambiato di recente.Oggi 21 dicembre, infatti, occorre prendere atto della decisione del Consiglio di Stato, che ha appunto deciso di sospendere i, TIM eTre. A dirla tutta, c'era già qualcosa che stava bollendo in pentola di recente, come vi avevamo anticipato con un apposito articolo, ma adesso ...