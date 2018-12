Di Maio | Reddito a marzo | mai di ' pesce d' aprile'

Reddito di cittadinanza : per Di Maio ci sarebbero 10 miliardi per finanziare la misura : In seguito alla formazione del nuovo governo, ciò che ha fatto più discutere è stata la proposta del Movimento Cinque Stelle: il Reddito di cittadinanza, il quale ha creato da subito non poche perplessità, dividendo i cittadini tra coloro che sono favorevoli e coloro che non lo sono per niente. Possibili importi del Reddito di cittadinanza In base alle dichiarazioni rilasciate dal vicepremier Luigi Di Maio, la copertura prevista dal Reddito di ...

Giorgetti su Di Maio : “E’ un puro - ma presto si scontrerà con la realtà” il riferimento è sul Reddito? : Giorgetti risponde su Di Maio; “Cosa penso di lui?”, la risposta però non sembra essere molto positiva se analizzata bene “Un puro”. Quello di Giancarlo Giorgetti a Luigi Di Maio non è un necessariamente un complimento. Il sottosegretario leghista è stato l’ospite della prima puntata de Il confine, l’approfondimento politico condotto da Sarah Varetto su Sky Tg24, e quando gli viene chiesto di esprimere un ...

Luigi di Maio : “Reddito di cittadinanza e quota 100 partiranno a fine marzo - non ci sono ritardi” : Luigi Di Maio è intervenuto a Circo Massimo su Radio Capital: "Con reddito di cittadinanza e quota 100 si partirà a fine marzo. Rifiuterò categoricamente il primo aprile, le ironie si sprecherebbero. Quanti navigator ci saranno? Diverse migliaia, avrete tutti i numeri a breve". Poi ha anticipato i prossimi appuntamenti del governo: "A gennaio riforma costituzionale per il taglio di 345 parlamentari".Continua a leggere

Manovra - Di Maio : “Reddito di cittadinanza dal 1 aprile? No - mi rifiuto categoricamente. E non ci sarà aumento Iva” : Conte parla di vittoria, Salvini è soddisfatto, Di Maio smonta le accuse e le critiche. All’indomani dell’intesa con Bruxelles riguardo alla Manovra, premier e vicepremier sottolineano la bontà del lavoro svolto e rivendicano i risultati ottenuti, ognuno dal proprio punto di vista. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ad esempio, a poche ore dal via libera ha subito cercato di smontare l’accusa sul possibile ...

