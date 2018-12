huffingtonpost

Detox dallo smartphone durante le Feste: riprendiamoci il Natale

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Ormai il clima natalizio si respira già da tempo per le vie delle città, nelle case e... Nei nostri telefonini. Perché dico questo? Perché scommetto che ognuno di noi avrà già ricevuto messaggi, video e foto con sfondi dedicati a questa ricorrenza. E non solo. Una volta ricevuti (e apprezzati o non) sicuramente l'istinto sarà stato quello di inoltrarlo subito a parenti e amici per non "spezzare la catena".Ma veramente vogliamo che il nostroe i nostri auguri si limitino a questo? Sicuramente l'exploit si registrerà la notte della Vigilia; migliaia e migliaia di auguri preimpostati che invaderanno le nostre chat. E non mi stupirei se alcune persone decidessero anche di non scomodarsi nel diversificare i destinatari, ma cliccassero indistintamente "invia a tutti i contatti". Tutto questo per dire che, come per tutto l'anno ...