Denis Cavatassi è rientrato in Italia | Ricevuto alla Farnesina Ringrazia tutti

Denis Cavatassi libero - annullata condanna a morte. La sorella : grazie per le lettere di affetto : Tornerà in Italia l'imprenditore abruzzese accusato in Thailandia di un omicidio che non ha commesso. La famiglia ringrazia i lettori dell'Espresso per aver creduto nella sua innocenza Denis, l'italiano condannato a morte «Sono stanco, la mia resistenza è al limite» " lettere a un condannato a morte italiano. Gara di solidarietà per salvare Denis Cavatassi "