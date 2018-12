De Siervo | «La Serie A è unita | lotta dura alla pirateria»

Luigi De Siervo nuovo ad Lega Serie A. Priorità a lotta contro pirateria : lotta alla pirateria, contrasto ai divieti di pubblicità delle scommesse e sviluppo del prodotto televisivo. Sono le priorità del nuovo amministratore deLegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che fin qui l'ha affiancata come advisor alla guida di Infront e ora la guiderà per almeno due anni con l'obiettivo di aumentare i ricavi e ridurre il gap con le altre grandi leghe europee. Intanto la Serie A si è adeguata ...

